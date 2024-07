Gedupeerde zorgmedewerkers van Co-Med hopen dat er nog een oplossing komt voor alle onbetaalde rekeningen. "Het is goed dat er naar de patiënten wordt gekeken, maar er moet ook aandacht komen voor de mensen die nog geprobeerd hebben zorg te leveren."

Een van die schuldeisers is Denisa. Ze werkte meer dan een jaar op een praktijk in Zwolle en heeft nog een bedrag van ruim 36.000 euro tegoed. "Het heeft een hele grote impact. Financieel maar ook psychisch." In de tijd dat Denisa voor Co-Med werkte, was de praktijk structureel onderbemand. "Wekenlang heb ik als doktersassistent in mijn eentje spreekuren gedraaid. Ook hele moeilijke en zware gevallen die ik eigenlijk niet kon beoordelen, werden bij mij ingepland. Soms moest ik met hartkloppingen patiënten ophalen uit de wachtruimte van wie ik wist dat ik ze niet kon helpen."

Betalingen bleven uit

Normaal werken assistenten onder toezicht van een arts, maar die waren bijna niet te krijgen. Volgens haar begonnen artsen weleens, maar kregen die vaak niet betaald en vertrokken dan snel weer. "Er werden beloftes gedaan die niet werden nagekomen en facturen werden niet betaald. De huisartsenwereld is klein en dan wil er op een gegeven moment niemand meer voor je werken."

Ook bij Denisa ging het betalen vanaf het begin moeizaam: "Mijn eerste factuur werd op tijd betaald. Het kwam vaak 2 weken later, soms anderhalve maand, soms 2 maanden. Elke keer kwamen er smoesjes: 'we zijn bezig met een investeerder', 'we hebben het wél overgemaakt', maar dan was het er weer niet."

Omgekeerde wereld

Het is een herkenbaar patroon voor Fred Louwerens van Cash & Credit Collectors die namens verschillende schuldeisers ruim 3,5 ton probeert te incasseren. "Ik sta assistenten, zzp'ers, huisartsen en leveranciers bij. Velen daarvan hebben een achterstand van 3 maanden." Dat is ook de termijn die zorgverzekeraars aanhouden voor het betalen van facturen.

Gisteren maakte Co-Med bekend dat het bedrijf de verzekeraars aansprakelijk wil stellen voor het faillissement van de keten, omdat zij de betalingen hadden opgeschort. Louwerens noemt dat de omgekeerde wereld. "Je gaat in Nederland failliet als je facturen niet betaalt. Dus als je ze niet kan betalen of niet wil betalen. Daarnaast hebben wij al voor vier losse opdrachtgevers faillissementsprocedures aangekondigd bij de rechtbank in Maastricht. Dat Co-Med zelf het faillissement aanvraagt, lijkt mij overbodig."

Waar is het geld gebleven?

3 weken geleden stond een cliënt van Louwerens nog tegenover Co-Med in de rechtbank in Maastricht. Toen liet het bedrijf nog een winst zien van 1,9 miljoen. "Het enige verweer in die zaak was dat ze zogenaamd een grote winst hadden geboekt dus niet failliet konden gaan. Als dat klopt en ik in mijn dossiers kijk, is dit duidelijk een partij die niet wil betalen." Op het moment van die zaak hadden de verzekeraars het contract met Co-Med nog niet opgezegd, maar verzekeraars betalen hun premies vooruit. Dus op 1 april heeft Co-Med het geld gekregen voor de maanden mei, april en juni. Louwerens: "Ik denk dat het heel raar is dat je medewerkers niet betaalt, zeker als je daar al geld voor hebt gekregen. Als ze failliet worden verklaard, is het een taak van de curator om te kijken waar dat geld is gebleven."

Louwerens hoopt dat de curator ook de bedrijfsonderdelen van Co-Med gezamenlijk beoordeelt. Op 16 april ging het klantcontactcentrum van Co-Med in Amsterdam failliet: Pcc Tele-Services. Er is veel overlap tussen de het hoofdbedrijf Co-Med Zorg en het failliete deel. Veel schuldeisers hadden bijvoorbeeld eerst een contract met Co-Med Zorg en moesten later op het failliete deel factureren.

Al langer bekend

Verhalen over wanbetalingen binnen Co-Med zijn al tijden bekend bij de verzekeraars en toezichthouders. Uit stukken die EenVandaag opeiste via een Woo-procedure, blijkt dat de eerste melding over wanbetalingen al is gedaan op 29 juli 2021. Toen meldde een huisarts van een slecht bezette praktijk in Helmond aan de inspectie en verzekeraars dat 'de problematiek van het niet in kunnen zetten van een huisarts deels voortvloeit uit het feit dat Co-Med in het begin wat problemen had met tijdig betalen van waarnemende huisartsen'. Deze melding is verder niet opgepakt.

In datzelfde jaar meldde zich op 26 november een oud-werknemer bij de NZA: "Ik heb gewerkt bij een start-up in de huisartsenzorg die gestart is zonder kennis van de huisartsenzorg en die werkt als een pyramidespel." De melder, die bekend is bij de redactie, draagt allerlei stukken aan bij de toezichthouder over de slechte betalingen en financiële problemen binnen de keten.

Topje van de ijsberg

Vorig jaar bracht EenVandaag een onderzoeksverhaal over de wanbetalingen van Co-Med. Louwerens: "Ik zou denken dat een bedrijf dat binnenkomt in de zorg wordt getoetst, vooral als ze zulke mooie winstcijfers publiceren maar er wél zoveel verhalen gaan over niet betalen. Dan zou ik alles toch extreem goed controleren."

Ook had een cliënt van Louwerens afgelopen februari een gesprek met verzekeraar VGZ toen hij een detacheringsbureau bijstond dat niet betaald werd: "Ik heb daar aangegeven dat zorgverleners niet betaald werden en dat dit het topje van de ijsberg was. Het was heel goed geweest als er een maatregel was genomen, bijvoorbeeld om gelden te bevriezen op basis van de bewijsvoering. Als er dit soort geruchten zijn, moet je er alles aan doen om te voorkomen dat zoiets doorgaat, voordat er meer slachtoffers komen. Nu werd alleen tegen ons gezegd: we gaan het aankaarten bij Co-Med en vragen of ze jullie betalen."

Niemand greep in

Louwerens hoopt dat er snel een curator wordt aangesteld. "Die moet een onderzoek beginnen naar wie er aansprakelijk is. Ligt het aan de bedrijfsvoering, zijn het de bestuurders?" Als voorbeeld noemt hij dat Co-Med niet altijd op tijd de jaarrekeningen gepubliceerd heeft. De Jaarrekening 2022 is pas op 3 juni 2024 gedeponeerd. "Dat alleen al is een onderzoek waard", vindt Louwerens.

Ook Denisa hoopt dat de curator nog iets kan betekenen voor schuldeisers zoals zijzelf en baalt dat ze het zover heeft laten komen: "Ik heb te lang geloofd dat het wel goed zou komen en ze me toch zouden betalen. Daarnaast is het zo dat ook de verzekeraars en de inspectie op de hoogte waren van wat er speelde, maar niemand greep in."

We hebben geprobeerd een reactie van Co-Med te krijgen, maar daar hebben we geen reactie van gekregen.