Huisartsenketen Co-Med heeft de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de zorg in meerdere huisartsenpraktijken structureel niet goed geregeld en daarom legt de verantwoordelijke inspectiedienst de commerciële zorgorganisatie nu een maatregel op.

Dat laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weten aan EenVandaag. De Inspectie neemt dit besluit nadat de bestuursrechter vandaag in hoger beroep heeft geoordeeld dat Co-Med een aanwijzing mag worden opgelegd.

Eerste stadium voor boete

De slechte bereikbaarheid leidt tijdens de praktijkuren tot grote risico's voor de veiligheid van patiënten, concludeert de IGJ. De Inspectie heeft Co-Med daarom een aanwijzing gegeven, het eerste stadium voor een boete.

Eind juli vorig jaar besloot de Inspectie om Co-Med deze aanwijzing op te leggen vanwege slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van praktijken. Co-Med ging daar succesvol tegen in beroep bij de voorzieningenrechter, maar verloor deze week het hoger beroep bij de bestuursrechter.

Huisarts niet fysiek aanwezig

In mei 2023 bracht EenVandaag het nieuws dat er bij veel Co-Med-praktijken sprake is van onderbezetting en dat praktijken vaak niet goed bereikbaar zijn. De Inspectie herkende dat beeld uit hun eigen onderzoek en besloot de aanwijzing op te leggen.

Zo zagen zij dat verschillende praktijken niet aan de normen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid voldoen. Ook ontbrak een fysiek aanwezige huisarts op verschillende locaties, waardoor patiënten alleen via een videoverbinding contact konden krijgen.

Voorlopige publicatie

Uit het het voorlopig gepubliceerde weergave van de IGJ blijkt dat er bij meerdere huisartsenpraktijken die vallen onder zorgaanbieder Co-Med Zorg bv., tekortkomingen zijn. Deze tekortkomingen gaan over de zaken bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg.

Hierdoor is de continuïteit van de huisartsenzorg voor patiënten op die zaken onvoldoende geregeld. Volgens de IGJ is er sprake van ernstige tekortkomingen in de wijze waarop het bedrijf de zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd.

Maatregelen nemen

Co-Med moet tijdens de looptijd van deze aanwijzing onder andere gegevens aanleveren bij de Inspectie waaruit blijkt dat de continuïteit van de (spoedeisende) huisartsenzorg tijdens de praktijkuren is geregeld.

Zo moet er elke maand een overzicht worden overlegd van de bezetting in de praktijken én aangegeven worden hoe de waarneming is geregeld voor patiënten die spoedzorg nodig hebben. De maatregel duurt 6 maanden.