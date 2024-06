De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) grijpt in bij Co-Med. De omstreden commerciële huisartsenketen heeft vorige week een last onder dwangsom opgelegd gekregen, bevestigt de Inspectie aan EenVandaag. De boete kan oplopen tot 750.000 euro.

Co-Med moet per praktijk, voor elke dag dat de spoedzorg en de bereikbaarheid niet op orde is, een dwangsom betalen. De maatregel is ruim een week geleden, op 18 juni, al opgelegd, maar IGJ kan dit besluit nu pas bekend maken vanwege regelgeving. Co-Med is op 3 juni geïnformeerd over het - toen nog voornemen - van de last onder dwangsom.

Eerdere pogingen

De Inspectie probeert al langere tijd in te grijpen bij Co-Med, maar botst daarbij op een juridische strijd door het bedrijf. Zo legt IGJ in juli vorig jaar de commerciële aanbieder een zogenoemde aanwijzing - een soort waarschuwing - op vanwege de slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van praktijken.

Co-Med stapt hierop naar de voorzieningenrechter, die het bedrijf in het gelijk stelt. Daarna volgt een zaak bij een interne bezwarencommissie van het ministerie van Volksgezondheid. Die oordeelt begin dit jaar dat IGJ terecht ingreep bij de huisartsenketen. Ook tegen deze uitspraak gaat Co-Med in beroep, maar uiteindelijk bepaalt de bestuursrechter in april dat de aanwijzing opgelegd mag worden.

Contract opgezegd

Ondertussen blijven de praktijken van Co-Med open en wordt de situatie steeds nijpender. Het verloop van huisartsen en doktersassistenten is groot waardoor er op veel plekken onderbezetting is. Dit leidt tot ondermaatse zorg en soms zelfs tot onveilige situaties voor patiënten.

De vier grootste zorgverzekeraars besluiten vorige week woensdag dat het genoeg is geweest. Zilveren Kruis, Menzis, CZ en VGZ stellen Co-Med in gebreke en geven het bedrijf daarmee een laatste waarschuwing. Een dag later wordt het contract met de huisartsenketen opgeschort, omdat Co-Med volgens de verzekeraars 'de continuïteit van goede zorg niet kan garanderen'. En inmiddels hebben ze hun contract helemaal opgezegd.

50.000 patiënten

De huisartsenpraktijken van Co-Med zijn 'tot nader order' gesloten. Het gaat om twaalf praktijken in verschillende steden en enkele dorpen, waar in totaal zo'n 50.000 mensen bij staan ingeschreven. Zij hoeven voorlopig nog niet op zoek naar een nieuwe dokter, de verzekeraars zoeken naar alternatieven voor hen.

Zo kunnen patiënten in een aantal gebieden terecht bij regionale huisartsen. In andere regio's wordt Arene ingezet, een andere commerciële aanbieder. De ruim veertig huisartsen van Arene werken in principe digitaal, maar werken ook samen met lokale huisartsen zodat - wanneer nodig - fysieke zorg beschikbaar is.

Binnenkort failliet?

Nu de Inspectie ingrijpt en de zorgverzekeraars het contract hebben opgezegd, valt over 3 weken waarschijnlijk definitief het doek voor Co-Med. Vanwege onbetaalde rekeningen is vorige week voor de derde keer het faillissement van het bedrijf aangevraagd, deze keer door werknemers die nog op salaris wachten. Die vorderingen lopen tot meerdere tonnen.

En zij zijn niet de enigen: veel huisartsen, doktersassistenten en leveranciers wachten nog op hun geld. In sommige gevallen gaat het om tienduizenden euro's. Uit de jaarcijfers van 2023 blijkt ook dat Co-Med - ondanks een miljoenenwinst - erg krap bij kas zit. Het is dan ook de vraag of het bedrijf de onbetaalde rekeningen wel kan betalen. De zaak dient waarschijnlijk op 16 juli.

Vanaf begin omstreden

Als de rechter het faillissement van Co-Med uitspreekt, komt na 5 jaar een einde aan de commerciële huisartsenketen die van begin af aan omstreden is. Het bedrijf koopt sinds 2019 verspreid over het land praktijken op, met name van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden.

Volgens critici probeert Co-Med daarna zo veel mogelijk geld te verdienen en is (goede) zorg verlenen bijzaak. EenVandaag bracht de afgelopen jaren meerdere verhalen over de misstanden bij de aanbieder, van de zorgen onder patiënten en huisartsen, tot het omstreden zakenverleden van oprichter en enig bestuurder Guy Vroemen.