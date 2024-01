De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd greep terecht in bij huisartsenorganisatie Co-Med. Dat heeft een interne bezwarencommissie van het ministerie bepaald. Co-Med gaat daartegen in beroep.

Eind juli besloot de inspectie om Co-Med een zogenoemde aanwijzing op te leggen vanwege slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van praktijken. Zo'n aanwijzing is een soort waarschuwing. Als het daarna niet verbetert, kan er een boete volgen.

Inspectie-onderzoek

Eind mei bracht EenVandaag het nieuws dat er bij veel Co-Med-praktijken sprake is van onderbezetting en dat praktijken vaak niet goed bereikbaar zijn. De Inspectie herkende dat beeld uit hun eigen onderzoek en besloot de aanwijzing op te leggen. Zo zagen zij dat verschillende praktijken niet aan de normen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid voldoen. Ook ontbrak een fysiek aanwezige huisarts op verschillende locaties, waardoor patiënten alleen via een videoverbinding contact konden krijgen.

Ook dat is volgens de IGJ tegen de afspraken. Daarmee voldoet Co-Med namelijk niet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Bovendien voldoet het niet aan verschillende richtlijnen van de LHV met betrekking tot bereikbaarheid.

Rechterlijke uitspraak

Na de aanwijzing kreeg Co-Med 1 week de tijd om aan de LHV-richtlijnen te voldoen. Anders zou de Inspectie een dwangsom op kunnen leggen. Co-Med ging naar de voorzieningenrechter, die noemde de verbetertijd te kort en de aanwijzing van de inspectie 'onzorgvuldig en mogelijk zelfs onverantwoord'.

Er zou door de inspectie niet genoeg rekening houden met de complexe situatie waarin de huisartsenzorg zich bevindt. De rechter vond dat de IGJ de organisatie langer de tijd moest geven. De inspectie ging tegen die uitspraak in beroep.

'Aanwijzing terecht'

Dat beroep heeft achter gesloten deuren gediend op 9 november bij het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS). Deze interne bezwaarcommissie van het ministerie, waar de Inspectie onder valt, kijkt daar anders naar.

Hoewel de verbetertijd van 1 week volgens deze commissie inderdaad te kort is, heeft de Inspectie volgens hen wél gelijk op alle andere punten. En was de aanwijzing dus terecht.

Co-Med in beroep

Daar is Co-Med het niet mee eens. Woordvoerder Jos van Wersch laat aan EenVandaag weten namens de organisatie in beroep te gaan. "Pas tegen eind februari wordt de aanwijzing gepubliceerd. Co-Med voegt eraan toe dat de interne bezwaarprocedure bij VWS anders is dan bij de voorzieningenrechter geen uitkomst heeft geboden, anders dan wij gehoopt hadden. Nu rest ons helaas geen andere weg dan om een definitieve uitspraak te halen bij de bestuursrechter."

De huisartsenorganisatie wil een definitieve uitspraak afdwingen bij de bestuursrechter. Als ze inderdaad in beroep gaan, wordt het definitieve oordeel uitgesteld tot na die uitspraak. Tot die tijd blijft de aanwijzing niet openbaar.