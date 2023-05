Er bestaan grote zorgen over het functioneren van de grootste aandeelhouder van huisartsenketen Co-Med, Guy Vroemen. Zowel binnen als buiten de organisatie. "Een acteur die in zijn eigen opgeblazen verhalen gelooft."

Zorg die niet geleverd wordt en privé-uitgaven op kosten van het bedrijf. Maar ook: conflicten met verkopende huisartsen en waarnemers. Het zijn voorbeelden die EenVandaag regelmatig hoort over eigenaar Guy Vroemen van huisartsenketen Co-Med.

'Ik maak me grote zorgen'

EenVandaag sprak de afgelopen maanden meerdere mensen die in het verleden met Vroemen samenwerkten. "Hij is een acteur die in zijn eigen opgeblazen verhalen gelooft. Hij is overtuigend en neemt anderen erin mee. Maar uiteindelijk zal het altijd fout aflopen. Ik maak me grote zorgen nu hij in de zorg actief is. Dat kan alleen maar misgaan", zegt een van hen.

"Vroemen paait artsen voor veel geld en zegt tegen de verzekeraar dat hij bezetting heeft. Vervolgens betaalt hij niet. De huisarts vertrekt. Daarna zegt hij dat de huisartsen 'zomaar wegblijven' of dichter bij huis werk hebben gevonden. En houdt hij het geld", zegt een voormalig praktijkhouder die zijn huisartsenpraktijk verkocht aan Co-Med.

'Heerser van alles'

Vroemen is voor 51 procent eigenaar van Co-Med. Hij gedraagt zich volgens bronnen als een 'alleenheerser' die regelmatig intimiderend gedrag vertoont. Vroemen is niet in dienst van Co-Med, maar laat zich uitbetalen via een eigen besloten vennootschap (bv) met de naam 'Controller Ex Omnibus'. In Latijn betekent dat 'Heerser van alles'. "Zodra hij iets te zeggen krijgt over geld, gaat het mis. Dan krijgt hij het hoog in zijn bol en maakt hij altijd de verkeerde beslissing", zegt een oud-collega.

Oud-zakenrelaties van Vroemen omschrijven hem als 'een charmeur met grote praatjes'. "Hij gelooft vaak in zijn eigen leugens, andere mensen gaan daarin mee. Zo is hij een goede verkoper, maar dat is niet houdbaar, alles komt dan uit."

'Totale onzin'

Andre Loubet Jambert werkte met Vroemen samen in Vroemens voormalige bedrijf AFTC, dat lijmstrips verkoopt. Loubet Jambert zou de Zuid-Amerikaanse tak opzetten en durft in tegenstelling tot andere bronnen wel met naam en toenaam zijn verhaal te doen.

"Zo deed hij ooit alsof hij een fabriek in Zuid-Korea had gekocht, maar dat was helemaal niet zo. Hij probeerde met dit verhaal allemaal deals te sluiten, soms lukte dat nog ook. Hij is een geweldige verkoper, maar ook een fantast. Het was totale onzin."

Fraude en intimiderend gedrag

Na een paar jaar ging het bij AFTC weer mis met Vroemen. "Hij creëerde een groot probleem voor het hele bedrijf, hij ging met een verkoopmedewerkster naar Marokko en dat liep niet goed af", vertelt Loubet Jambert. De vrouw in kwestie diende een klacht in en er kwam een intern onderzoek. Vroemen vertrok daarna bij het bedrijf.

AFTC was toen al volledig in handen van een Amerikaanse partij. Maar na een accountantscontrole bleken de cijfers niet te kloppen. De bedrijfsresultaten werden mooier voorgesteld dan ze waren. Het leidde tot een rechtszaak in 2019, in Londen. Uiteindelijk besloot de overnamepartij te stoppen met procederen en betaalde ze minder geld voor de overname dan aanvankelijk de bedoeling was, naar verluidt slechts enkele tonnen. Meerdere direct betrokkenen bevestigen dit verhaal aan EenVandaag. Inmiddels is AFTC weer volledig onafhankelijk en winstgevend.

Succesvolle ondernemer

Toch wist Vroemen zichzelf na de teleurstellende verkoop van AFTC goed aan te prijzen. De ondernemer vertelde regelmatig dat hij er tientallen miljoenen mee had verdiend en daarmee genoeg geld had om te investeren.

Hij klopte aan bij de provincie Limburg. Die zagen in Vroemen een succesvolle ondernemer en koppelden hem aan de Brightlands Campus in Maastricht. Dat is een plek waar ze uitvindingen van de universiteit willen omzetten in succesvolle bedrijven. Zo kwam hij in contact met de Dutch Screening Group, waar ze kankerscreening doen door middel van haaranalyse, een methode die nog volop in ontwikkeling is. Hij stuurde facturen die niet klopten en deed veel te hoge declaraties. Ook verklaren betrokkenen dat Vroemen verschillende privé-betalingen deed op kosten van het bedrijf. De samenwerking eindigde.

Niemand wil nog zaken met hem doen

Verschillende Maastrichtse ondernemers zeggen inmiddels dat er een stilzwijgend 'cordon sanitair' rondom Vroemen is afgesproken. En dat niemand meer zaken met hem doet. Omdat hij onbetrouwbaar is in zijn afspraken, maar ook omdat hij nogal agressief en intimiderend uit de hoek kan komen. "Het is hier een kleine gemeenschap, dus je komt elkaar nogal veel tegen."

Oud-zakenpartner Loubet Jambert schrikt ervan dat Vroemen nu bezig is in de gezondheidszorg. "Hij is een frauduleus persoon, hij moet vervolgd worden en uit het systeem. Als ik nu lees wat er in Nederland gebeurt met deze artsen heb ik medelijden met ze, want ik weet hoe dit verhaal gaat eindigen. Hoeveel mensen zullen beschadigd raken? Hoeveel mensen zullen lijden? Hoeveel mensen zullen geld verliezen? Hoeveel banen zullen verdwijnen? Gewoon omdat Guy dit soort spelletjes speelt?"

Vroemen ontkent alles

In een reactie aan EenVandaag ontkent Guy Vroemen alle voorgelegde feiten. Volgens Vroemen hebben zich geen onjuiste situaties op het gebied van declaraties en verkeerd uitgegeven zorggeld binnen Co-Med voorgedaan en wordt het bedrijf gemonitord door een accountantskantoor.

Ook eerdere meldingen over fraude en oplichting noemt hij feitelijk onjuist. Verder zegt de ondernemer dat Co-Med sinds augustus 2022 zowel een klachtenfunctionarissen als vertrouwenspersonen heeft aangesteld waar werknemers terecht kunnen met hun meldingen.