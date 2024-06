De faillissementsaanvraag van Co-Med, de veelbesproken huisartsenketen, is vandaag niet doorgezet. Co-Med heeft schuldeiser CareAbout alsnog betaald. Die detacheerder had de rechtszaak over het faillissement aangespannen.

"Ik ben blij dat wij betaald zijn, maar ik maak mij nog steeds zorgen voor de andere schuldeisers", zegt Timothy Hoolhorst van CareAbout.

Facturen niet betaald

CareAbout leverde sinds afgelopen november doktersassistenten aan verschillende praktijken van de keten, maar kwam er begin dit jaar achter dat nog geen van de facturen was betaald door de huisartsenketen. CareAbout kreeg nog ruim een ton van Co-Med.

CareAbout werd eerst ingehuurd via Co-Med Teleservices bv., een ander onderdeel van het bedrijf. Toen dat bedrijfsonderdeel failliet ging zei Co-Med te betalen via Co-Med Zorg, maar ook dat is niet gebeurd.

Faillissement afgewend

Over die betalingen ging het vandaag in de rechtszaal, maar Co-Med heeft dus besloten het detacheringsbureau te betalen. "Er zijn nog meer steunvorderingen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Maar door het betalen van onze vordering, is het faillissement voor nu afgewend", legt Hoolhorst uit.

"Ik verbaas mij er nog steeds over dat Co-Med zo lang heeft kunnen en mogen doorgaan, onder het vizier van de zorgverzekeraars", vertelt Hoolhorst.

Fors hoge winst

Vorig jaar steeg de winst van de commerciële huisartsenketen Co-Med Zorg nog. Het bedrijf hield 1,9 miljoen euro over. In 2022 was de winst 1,2 miljoen euro. De cijfers zijn vorige week ingediend bij het Handelsregister.

Om voldoende geld in kas te hebben, maakt Co-Med Zorg gebruik van de landelijke steunmaatregel uitstel van belastingschulden. 'Door gebruikmaking van de steunmaatregel verwacht het bestuur geen liquiditeitsproblemen en is de continuïteit gewaarborgd', staat in de jaarrekening. Zo zou het bedrijf dus niet failliet gaan.

Eerdere betalingsproblemen

Ondanks de winst zijn de problemen met betalingen aan leveranciers niet nieuw. EenVandaag onthulde vorig jaar mei al dat veel werknemers en leveranciers, zoals CareAbout, niet worden betaald.

Dat leidde tot onderbezetting, waardoor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van sommige praktijken ver onder de maat is, oordeelde de inspectie vorig jaar.