Een onderdeel van huisartsenketen Co-Med is failliet verklaard door de rechtbank in Maastricht. Oud-medewerkers en een detacheringsbedrijf vroegen het faillissement aan. Samen eisen ze tonnen van het bedrijf. Sommigen wachten sinds november op betalingen.

Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank dat in handen is van EenVandaag. Onder de eisers zijn een basisarts en een groep doktersassistenten. "Wij waren jarenlang de ruggengraat van de organisatie. Wij moesten zorgen dat alle praktijken bereikbaar bleven en nu krijgen we dit er voor terug", doet een assistente haar verhaal tegenover EenVandaag. Ze wil anoniem blijven om haar zaak niet te schaden.

Niet-ontvangen betalingen

Tien van de doktersassistenten werkten op het centrale klantcontactcentrum van de huisartsenorganisatie Co-Med, waar 15 praktijken bij zijn aangesloten. De assistenten eisen dat hun niet-ontvangen betalingen wordt uitbetaald. Het gaat om bedragen tussen de 10.000 en 50.000 euro.

Door het vertrek van deze groep assistenten zit nu nog maar één medewerker op het kantoor die alle Co-Med-praktijken van Nederland moet beantwoorden. "Dat is levensgevaarlijk, want overal is al te weinig personeel.", zegt de assistente.

Onveilige situaties

Co-Med is een huisartsenketen die overal in het land praktijken opkoopt, bijvoorbeeld van huisartsen die stoppen, maar geen opvolger kunnen vinden. Ze beloven zo een oplossing te zijn voor het tekort aan huisartsen dat praktijkhouder wil worden. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Vorig mei bracht EenVandaag het nieuws dat veel waarnemers en leveranciers niet betaald worden. Daardoor is het verloop van personeel groot en zijn praktijken vaak niet goed bereikbaar. Dit leidt tot veel problemen en onveilige situaties.

Waarschuwing van inspectie

Roosters en bereikbaarheid zijn vaak niet op orde. Eind juli besloot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om Co-Med een zogenoemde aanwijzing op te leggen vanwege slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van praktijken. Zo'n aanwijzing is een soort waarschuwing. Als het daarna niet verbetert, kan er een boete volgen.

Co-Med wist die maatregel eerder nog tegen te houden bij de rechter, deze week doet de bestuursrechter uitspraak in de zaak.

Verdwenen geld

Ook Timothy Hoolhorst van CareAbout krijgt nog ruim een ton van Co-Med. Met zijn bedrijf leverde Timothy sinds november doktersassistenten aan verschillende praktijken van de keten, waaronder in Oirschot, Slotervaart, Den-Haag, Zwolle en Hollands Kroon.

Maar al snel merkte Timothy dat er iets mis was. Eind januari kwam hij erachter dat geen enkele factuur was betaald door Co-Med. "Daarna werd er de hele tijd getreuzeld." Hij vindt het 'onbegrijpelijk' waar al het geld gebleven is.

'Gaat om grote bedragen'

Omdat Co-Med elke keer niet de verplichtingen nakomt was op 5 maart was voor hem de maat vol. Een paar dagen later, op 9 maart, zegt Co-Med tegen hem 'dat ze slechts 10 procent van de kosten willen betalen'.

Hij is geschrokken van de hoeveel mensen die óók niet betaald hebben gekregen. "Het is enorm schrijnend, want het gaat voor mensen om grote bedragen. Nog steeds melden meer mensen zich bij mij. De schade lijkt enorm groot."

Curator aan het werk

De meeste van deze werknemers werden betaald door een van de drie bv's die onder Co-Med vallen: Co-Med Teleservices bv. Via dit bedrijf werden mensen ingehuurd en vervolgens ingezet bij de Co-Med Zorg bv. Teleservices werd binnen Co-Med gebruikt als onderdeel om mensen in te huren, om ze vervolgens bij de zorgtak van het bedrijf in te zetten.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Co-Med twee weken geleden de naam van het bedrijf heeft veranderd naar PCC-Teleservices bv, mogelijk om imagoschade te voorkomen. Co-Med heeft zelf aangegeven niet in verweer te gaan tegen het faillissement van het bedrijf.

Oplossing

Volgens gezondheidseconoom Xander Koolman wordt er deze week een curator aangesteld. "Deze moet proberen de bedragen terug te vorderen. Als dit niet lukt op het failliete onderdeel van het bedrijf, dan zal naar alle waarschijnlijkheid verder gezocht worden in de organisatie. Als het geld is weggehaald uit één bv, dan zou dat zijn in strijd met de wet. Daar zou Co-Med niet zomaar mee weg komen."

Timothy hoopt op een oplossing: "Ik ga er vanuit dat de zorgverzekeraars en eventueel andere autoriteiten opstaan, zodat diegene die echte zorg hebben geleverd aan alle patiënten ook betaald gaan worden."

'Onbetrouwbare eigenaar'

Een groot deel van de frustratie van het oude zorgpersoneel richt zich op eigenaar Guy Vroemen. "Hij geeft niks om zorg maar alleen maar om geld." Eerder meldde EenVandaag al dat er grote zorgen zijn over het functioneren van Vroemen, bijvoorbeeld vanwege zorg die niet geleverd wordt en door privé-uitgaven op kosten van het bedrijf.

Ook zouden er conflicten met verkopende huisartsen en waarnemers spelen. Het zijn voorbeelden die EenVandaag regelmatig hoort over Co-Med-eigenaar Vroemen.

Bestuurders vertrokken

De andere twee bestuurders Caro van Uden en Guy Schulpen zijn uitgeschreven als bestuurder maar nog wel betrokken bij het bedrijf. De vierde eigenaar, de ex-vrouw van Vroemen, verliet al eerder het bedrijf. De assistenten hopen hierna ook Vroemen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de problemen binnen het bedrijf.

Co-Med kon nog niet reageren op vragen van EenVandaag.