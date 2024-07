Jonge huisartsen springen in het gat dat huisartsenketen Co-Med heeft achtergelaten en starten een eigen praktijk. Maar de curator houdt patiëntendossiers achter en wil er zelfs geld voor. "Zonder de dossiers kan je geen goede huisartsenzorg leveren."

"Toen Co-Med failliet ging, zag ik de kans om dit te gaan doen", vertelt huisarts Wouter Breebaart (36) die op korte termijn zijn eigen praktijk start. Hij werkte als waarnemer voor Co-Med in het dorp Breezand, in de kop van Noord-Holland. De commerciële huisartsenketen ging een paar weken geleden failliet. Het bedrijf had schulden, liet patiënten in de kou staan en zorgverzekeraars hadden de samenwerking gestaakt.

Ontbrekende dossiers

Ook Breebaart kreeg zijn portie Co-Med-ellende en die duurt nog steeds voort. Zo heeft hij nog 20.000 euro tegoed van de keten.

Daarnaast heeft hij een ander groot probleem, er ontbreken duizenden patiëntendossiers. "Die hebben we nog niet binnen, dat zijn allemaal voormalig Co-Med-patiënten. De database waar de medische dossiers instaan, wordt beheerd door de curator die het faillissement van Co-Med moet afhandelen. We zijn in gesprek met de curator om die dossiers vrij te krijgen."

'Geen goede huisartsenzorg'

"Zonder de dossiers kun je geen goede huisartsenzorg leveren", vertelt Breebaart. De curator wil er geld voor hebben in de vorm van een 'goodwill' vergoeding.

Maar volgens de richtlijnen van artsenorganisatie KNMG mag de curator helemaal geen geld vragen voor patiëntendossiers. Als je van arts wisselt, is die verplicht om je dossier na te sturen naar je nieuwe huisarts.

'Mijn hart verloren'

Als alles goed gaat, opent Breebaart zijn eigen praktijk op 1 augustus in hetzelfde pand waar Co-Med zat. Hij heeft er zin in.

"Ik dacht altijd: ik ben een stadsdokter en dan specifiek in achterstandswijken. Maar toevallig ben ik hier terechtgekomen en heb mijn hart verloren aan het platteland en aan de mensen hier", vertelt hij enthousiast.

Betere band met patiënt

Ook Sandra Kievit (33) werkte als huisarts voor Co-Med en zag haar kans schoon om een eigen praktijk te starten. "Ik wilde altijd al een eigen praktijk. Dan kun je een veel betere band opbouwen met je patiënten."

Bij Co-Med zag ze vooral hoe het niet moet. Ze deed zelfs meermaals melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). "We hadden geen assistente en de spoedlijn werkte niet. Niemand kon de telefoon opnemen als ik op visite was. Als er dan iets zou gebeuren en niemand neemt de telefoon op, dan ben je als arts verantwoordelijk. Daar móést ik wel een melding over doen bij de inspectie. Om mezelf te beschermen."

'Teveel stress'

Kievit had voortdurend het gevoel dat de zorg zoveel beter moest kunnen. Ze probeerde of ze de praktijk kon overnemen. Toen dat niet lukte, stopte ze haar werkzaamheden voor Co-Med, met een zwaar gemoed. Ze wilde de patiënten niet in de steek laten. "Het leverde me teveel stress op en ik wilde me gaan focussen op mijn eigen praktijk."

En dat is gelukt. Sinds februari heeft ze haar eigen praktijk in Oirschot, in een voormalige schoenenwinkel. "Het spannendste vond ik de huisvesting."

300 patiënten overgenomen

Kievit heeft ook veel ex-Co-Med patiënten in haar bestand. Ook zij worstelt nog met dossiers. "Ik heb 300 patiënten overgenomen van Co-Med, maar die had de administratie van patiëntendossiers niet op orde."

Ze gaat verder: "Sommigen blijken al verhuisd. Van zestig patiënten hebben we de dossiers nog niet binnen. Van eentje kwamen we tegen dat die al overleden was. Dan denk je: hoe kan dat nou weer?"

Lessen trekken

Welke lessen moeten we trekken uit het Co-Med-debacle? "Ik denk dat organisaties makkelijker op het matje geroepen moeten kunnen worden", zegt Kievit. "Als iets niet goed loopt, dan worden de artsen door de tuchtrechter beoordeeld, niet de organisatie zelf. Dat zou anders moeten."

Wouter Breebaart: "Ik denk dat huisartsenzorg juist is bedoeld om kleinschalig te organiseren, waarbij de praktijkhouder zich verantwoordelijk voelt voor zijn patiënten. Bij Co-Med was er helemaal geen praktijkhouder, niemand voelde zich daar verantwoordelijk voor de patiënten. Dat moeten we niet willen."