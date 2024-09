Guy Vroemen eist ruim 4,5 ton terug van huisartsenketen Co-Med. Als CEO zou hij een lening van 70.000 euro hebben verstrekt aan Co-Med en een andere lening van 389.000 euro aan de keten hebben overgenomen die hij nu terugeist.

Dit blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren van Thuis Partners ingezien door EenVandaag

Schuldeisers

De kans dat hij het geld terugziet is klein, want hij is slechts één van de vele schuldeisers. De grootste eiser is de Belastingdienst, die ruim 2,2 miljoen aan loonheffingen vordert, zij staan vooraan als schuldeisers.

Daarnaast liggen er claims van investeerders.

Miljoenen claims

Zo heeft Caple Funding Solutions een bedrag van 750.000 euro aan leningen verstrekt, NLInvesteert een bedrag van bijna 460.000 euro uitgeleend, en de Rabobank een vordering ingediend van ruim 250.000 euro.

Daarnaast wordt er nog 2,5 miljoen geëist door 137 verschillende schuldeisers, waaronder veel oud-medewerkers die als zzp'er voor de praktijken werkten. Bovendien moet de vordering van uitkeringsinstantie UWV, die tijdelijk de lonen van de negentig ontslagen medewerkers doorbetaalt, nog komen.

Slecht beleid

Ook wordt er door de curatoren Dimitry Aertssen en Rob Lemmens (Thuis Partners Advocaten) onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement van Co-Med dat sinds 2020 actief was in ons land. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol die de directie daarin had, meldt het verslag.

Eerder meldde EenVandaag al dat de verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek doen naar mogelijke fraude door de keten.

Onderzoek

Aertssen en Lemmens zullen onder meer de oprichtingsfase van Co-Med, de overnames van huisartsenpraktijken, de administratie, de geldstromen en de operationele werkwijze grondig onder de loep nemen. Zo ook de rol van de directie, zorgverzekeraars en betrokken overheidsinstanties.

Een belangrijke vraag is waar alle winst heen is gegaan. In de jaren 2021 tot en met 2023 werden behoorlijke winsten geboekt: respectievelijk 177.000 euro (omzet 8 ton), 470.000 (omzet 5,5 miljoen), 1,2 miljoen (omzet 9,3 miljoen) en in 2023 1,9 miljoen op een omzet van 11,9 miljoen.