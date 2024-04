Dat huisartsenketen Co-Med gedeeltelijk failliet is verklaard, heeft 'geen invloed op de zorg aan patiënten'. Althans, dat beweert Co-Med zelf. Volgens gezondheidseconoom Xander Koolman ligt dat er maar net aan hoe loyaal werknemers aan het bedrijf zijn.

"Als je mensen niet uitbetaalt, dan lopen ze weg", zegt hij. "Dat is heel erg, want dan zouden de huisartsenpraktijken stil kunnen vallen." Volgens hem moeten zorgverzekeraars nu opstaan om dat te voorkomen. "Die spelen een cruciale rol."

Zonder zorg zitten

Er zijn door het hele land 15 huisartsenpraktijken die onder Co-Med vallen. Vandaag werd een onderdeel van de huisartsenorganisatie failliet verklaard. Oud-zorgpersoneel eist tonnen aan niet-ontvangen betalingen van een zusterbedrijf van Co-Med, dat werknemers in de zorgtak van het bedrijf plaatste.

Onder de eisers zitten onder meer een basisarts en meerdere assistenten. Sommige van hen wachten al sinds november op hun geld. Meerdere werknemers zijn inmiddels vertrokken bij het bedrijf. En precies daar kan het misgaan: als veel werknemers tegelijkertijd het bedrijf verlaten, komen duizenden patiënten mogelijk ineens zonder zorg, zegt Koolman.

'Exodus' van medewerkers

Hij wijst naar het faillissement van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, enkele jaren geleden. "Het ziekenhuis had veel zzp'ers in de organisatie, maar bij een faillissement staan die vaak achterin de rij." Ze kozen daarom eieren voor hun geld en verlieten massaal het ziekenhuis. "Dat heeft destijds geleid tot een 'exodus' van medewerkers."

"In plaats van een nette afhandeling, zag je dat ze direct de organisatie verlieten, waardoor het faillissement destijds heel rommelig en pijnlijk verliep", vertelt Koolman.

'Fluiten naar hun geld'

Ook bij Co-Med dreigt iets vergelijkbaars te gebeuren. "Ze kunnen hun betalingsverplichtingen niet nakomen", vertelt hij over het faillissement van een zusterbedrijf. En of de schuldeisers, zoals assistenten of huisartsen, ooit hun geld terugzien, is nog maar de vraag.

"Ze kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld", vertelt de gezondheidseconoom. "Het kan goed zijn dat al die zzp'ers die nu werken voor de bedrijven die onder Co-Med vallen, daarom denken: 'Ja, misschien is mijn salaris ook niet zeker'."

Loyale werknemers?

"Het hangt af van die medewerkers", gaat de gezondheidseconoom verder. "Dit gaat om mensen die zorg leverden voor Co-Med." Oftewel: het zijn de mensen met direct contact met patiënten. "Hoe lang blijven zij loyaal aan die organisatie die nu een deel van hen niet gaat uitbetalen?"

Dat kan de gezondheidseconoom van een afstand niet beoordelen, benadrukt hij. "Maar als zij weglopen, dan valt de organisatie acuut om. Dat gaat ten koste van de zorg: de continuïteit van de zorg komt dan in gevaar."

Rol voor zorgverzekeraars

Hij vindt dat zorgverzekeraars hun rol moet pakken. "Die hebben een zorgplicht. Zij kunnen de betalingsverplichting vanaf de dag van het faillissement overnemen, zodat medewerkers weten dat ze betaald krijgen voor de uren die ze maken. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen gewoon terecht kunnen blijven bij hun huisarts."

Hij snapt dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is, zeker omdat het in dit geval om een grote organisatie gaat. "Het gaat om veel huisartspraktijken. Eigenlijk zouden daarom zorgverzekeraars gezamenlijk moeten optrekken om zekerheid te bieden."