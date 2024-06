De vier grootste zorgverzekeraars schorten het contract op met de commerciële huisartsenketen Co-Med. Volgens Zilveren Kruis, Menzis, CZ en VGZ levert het bedrijf niet de juiste zorg. Er is inmiddels een alternatief plan voor de patiënten van kracht.

Eerder deze week werd al duidelijk dat de zorgverzekeraars Co-Med in gebreke stelden. Zilveren Kruis, Menzis, CZ en VGZ gaan nu een stap verder en schorten het contract op. De huisartsenketen had een ultimatum gekregen om met een verbeterplan te komen, maar de zorgverzekeraars concluderen dat Co-Med de continuïteit van goede zorg niet kan garanderen. De maatregel wordt nu uitgevoerd zodat de aankomende kwartaalgelden niet betaald hoeven te worden aan het bedrijf.

Naar andere huisarts

Co-Med heeft twaalf huisartsenpraktijken in Nederland, die samen zo'n 50.000 patiënten bedienen. Voor hen treedt per direct een alternatief plan in werking. Volgens de zorgverzekeraars heeft het bieden van een oplossing aan kwetsbare patiënten en patiënten met een (urgente) zorgvraag nu prioriteit. Aan een structurele oplossing wordt nog gewerkt.

Het plan houdt in dat patiënten in een aantal regio's terechtkunnen bij regionale huisartsen. In andere gebieden wordt voor de eerste zorgopvang gebruik gemaakt van Arene, een andere commerciële aanbieder. De ruim veertig huisartsen van Arene werken in principe digitaal, maar werken ook samen met lokale huisartsen zodat - wanneer nodig - fysieke zorg beschikbaar is.

Inspectie wilde ingrijpen

Co-Med kent al sinds de oprichting grote problemen met het leveren van goede zorg. Eerder kwam EenVandaag erachter dat de eerste meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al in 2021 werden gedaan. Die gingen onder meer over onbevoegd personeel dat medische handelingen moest uitvoeren en personeel dat geadviseerd werd om 112 te bellen als de situatie te ingewikkeld werd.

De inspectie probeerde daarna in te grijpen, maar door een aantal rechtszaken kon Co-Med die beslissing telkens voor zich uitschuiven. Daarnaast probeerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aantal praktijkovernames door Co-Med tegen te houden, maar zonder succes. Uiteindelijk zijn het nu de zorgverzekeraars die een punt achter Co-Med zetten.

Piramidespel met praktijken

De commerciële huisartsenketen werd sinds het begin ook al geplaagd door financiële problemen. EenVandaag onthulde vorig jaar dat het bedrijf werkt volgens een risicovol investeringssysteem. Met de winst van de ene praktijk wordt namelijk het tekort van de andere praktijk gevuld.

Verschillende oud-werknemers noemden dit een piramidespel, met als doel om het bedrijf zo snel mogelijk te laten groeien om zo snel mogelijk winst te maken. Hierdoor werden werknemers ook te laat of zelfs helemaal niet betaald, waardoor er veel wisselingen waren in personeel.

Winst, maar krap bij kas

Toch maakte Co-Med vorig jaar nog een winst van 1,9 miljoen euro. Maar wat opviel in de cijfers was een groot gebrek aan liquide middelen, dus de hoeveelheid geld die in kas was om betalingen mee te doen. Daarnaast waren de vorderingen en schulden van het bedrijf 31 procent hoger dan het jaar ervoor. Dat betekende dat de schulden zijn bijna net zo hoog waren als de inkomsten.

Er was voor 16 juli dan ook een nieuwe faillissementsaanvraag ingediend bij de rechtbank in Maastricht. Eerder ging een dochteronderneming van het bedrijf al failliet, waardoor doktersassistenten tot wel tienduizenden euro's aan vergoeding zijn misgelopen.

Leegloop bij personeel

Sinds het faillissement van de dochteronderneming rommelde het intern bij Co-Med. Deze week vertrok manager Erik Holtrop, die lange tijd betrokken was bij het bedrijf en de rechterhand was van de eigenaar. Ook veel zorgpersoneel vertrok de afgelopen weken omdat ze al een tijd geen betalingen meer hadden ontvangen.

Zo werd onder meer het vakantiegeld niet uitbetaald. Daarnaast missen medewerkers nog maanden aan salaris, en hebben artsen en doktersassistenten vorderingen tussen de 10.000 en 60.000 openstaan. Hierdoor stonden huisartsenpraktijken leeg waardoor ingrijpen volgens de zorgverzekeraars nu noodzakelijk is.

Eigenaar als 'heerser van alles'

Eerder vetrokken al twee oprichters bij Co-Med: Caro van Uden en Guy Schulpen. Zakenman Guy Vroemen, een andere oprichter, runt de keten alleen. Via zijn in België gevestigde bedrijf Controller ex omnibus - Latijn voor 'Heerser van alles' - is hij op dit moment enige bestuurder.

EenVandaag onthulde eerder dat het zakelijke verleden van Vroemen niet onomstreden is. Zo kwam bij de verkoop van zijn bedrijf in dubbelzijdig plakmateriaal gesjoemel met cijfers aan het licht. En bij een start-up van de Universiteit Maastricht werd hij ontslagen wegens fraude, maar er werd destijds besloten om geen aangifte te doen.