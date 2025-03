De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar onderzoek naar huisartsenketen Co-Med afgerond en overdragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Dat meldt de toezichthouder aan EenVandaag. Volgens de NZa heeft de huisartsenketen strafbare feiten gepleegd.

Uit het onderzoek van EenVandaag bleek vorig jaar al dat Co-Med systematisch extra consulten per dag declareerde en lange consulten opvoerde, terwijl er in werkelijkheid een kort consult plaatsvond. De Zorgautoriteit herkent dat beeld nu ook uit eigen onderzoek en doet aangifte.

'Tussen 1,5 en 2 miljoen ophalen'

EenVandaag onthulde toen ook dat Co-Med werkte als een piramidespel, waarbij geld voor zorg werd gebruikt om praktijken aan te kopen. Daarnaast was er sprake van een zeer slechte bedrijfsvoering. Eigenaar Guy Vroemen loog meerdere keren over de cijfers en de financiën. Ook dat komt nu naar voren uit het NZa-onderzoek.

Ook consulten werden in declaraties 'opgewaardeerd' naar dubbelconsulten, vertelden meerdere voormalig werknemers aan EenVandaag. Een toenmalig werknemer van Co-Med zei daarover: "De eigenaren hadden de hoop hiermee tussen de 1,5 en 2 miljoen euro op te halen."

De opkomst van Co-Med

Co-Med kwam een paar jaar geleden op. Het bedrijf kocht verspreid over het land praktijken, met name van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Het bedrijf had vestigingen in onder meer Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg en Zwolle. De keten ging failliet nadat zorgverzekeraars de contracten hadden opgezegd, omdat er bij de keten veel mis was en de 'continuïteit van zorg' in het geding was.

In de afgelopen jaren klaagden veel patiënten over de slechte bereikbaarheid en te magere bezetting op diverse praktijken van de commerciële keten. Bij de praktijken stonden in totaal 45.500 mensen ingeschreven. Zorgverzekeraars betaalden een miljoen euro voor de overdracht van praktijken. Ook zij deden al maanden onderzoek naar fraude, bleek na vragen van EenVandaag.

Zwakke bedrijfsvoering

Ook mede-oprichter Guy Schulpen gaf in die tijd bij EenVandaag aan dat er financiële problemen waren ontstaan door de bedrijfsvoering. "Er is een financiële mist opgetrokken die niet meer te controleren was. Inkomsten werden beter voorgesteld en schulden werden kleingehouden voor de buitenwereld", zei hij toen.

De NZa constateert nu ook dat de financiële bedrijfsvoering niet aan de wettelijke eisen voldoet, met onduidelijke taakverdelingen en niet-traceerbare transacties.

Toezichtsonderzoek

De NZa startte in 2022 een toezichtsonderzoek naar aanleiding van afwijkende declaratiepatronen en voerde in februari 2024 een onaangekondigd bedrijfsbezoek uit. Het onderzoek liep door tot na het faillissement van Co-Med in juli 2024.

Het OM kan nog niet precies zeggen hoe lang het onderzoek gaat duren, maar wil wel 'zo snel mogelijk resultaat' boeken. "Dit is een zaak die enorme impact heeft binnen de maatschappij, dat ziet het OM ook", zegt de woordvoerder.

Openbaar ministerie

Eerder berichtte EenVandaag al over de slechte zorg van Co-Med, waarbij patiënten klaagden over slechte bereikbaarheid en gebrekkige zorg. Dit nieuwe onderzoek bevestigt de structurele problemen binnen de huisartsenketen en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Het Functioneel Parket van het OM bevestigt dat het onderzoek is overgedragen en dat zij bezig zijn met verder onderzoek naar de huisartsenketen. Ze kunnen op dit moment niet inhoudelijk ingaan op de status van het onderzoek en eventuele vervolgstappen. Een van de strafbaren feiten die verder onderzocht wordt is valsheid in geschrifte, wat gaat over de dubbele declaraties van de keten.