De vier grootste verzekeraars, CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis, doen al maanden onderzoek naar fraude door de directie van Co-Med, de commerciële huisartsketen die inmiddels failliet is. Het zou onder meer gaan om een groot aantal foutieve declaraties.

Dat melden de vier verzekeraars na vragen van EenVandaag, naar aanleiding van onderzoek voor de podcast De Co-Med Crisis. In die podcast beschrijven oud-werknemers van de omstreden huisartsenketen verschillende momenten waarop gefraudeerd is met declaraties aan de verzekeraars.

'Tussen de 1,5 en 2 miljoen ophalen'

In 2022 werd een uitdraai gemaakt van alle huisartsenpraktijken waar nog declaraties open stonden. Consulten werden in declaraties werden 'opgewaardeerd' naar dubbelconsulten, vertellen meerdere voormalig werknemers aan EenVandaag. Een toenmalig werknemer van Co-Med zegt daarover: "De eigenaren hadden de hoop hiermee tussen de 1,5 en 2 miljoen euro op te halen."

En dit opwaarderen van consulten ging nog een tijd door. Ook zou Co-Med-eigenaar Guy Vroemen eigenhandig medische handelingen hebben ingevoerd en gedeclareerd, terwijl hij niet het recht had om dat te doen. "Hier is intern veel discussie over geweest, maar het ging gewoon door", weet een van de oud-werknemers.

Fraude-onderzoek

De vier grote verzekeraars willen niet concreet ingaan op deze voorbeelden. Wel laat een woordvoerder weten dat 'verschillende zorgverzekeraars signalen hadden van fraude door Co-Med'. "De zorgverzekeraars zijn een aantal maanden geleden gezamenlijk een onderzoek gestart. Co-Med heeft hieraan onvoldoende medewerking verleend en het onderzoek is daarom nog niet afgerond."

Omdat het onderzoek nog loopt wil de woordvoerder verder niet ingaan op de inhoud van het onderzoek en de mogelijke gevolgen, maar hij zegt wel: "In het algemeen geldt dat als er na een onderzoek fraude wordt vastgesteld, er aangifte wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie en de bevindingen ook worden gedeeld."

Inval bij Co-Med

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar Co-Med. Bronnen melden aan EenVandaag dat de toezichthouder al in maart een inval heeft gedaan bij het hoofdkantoor Co-Med in Maastricht. Daarbij zijn ook medewerkers gehoord, vertellen de ingewijden.

Co-Med-eigenaar Vroemen is om een reactie gevraagd, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar. Zijn advocaat Georges van Zeijl zegt niet op de hoogte te zijn van het fraude-onderzoek door de zorgverzekeraars naar de commerciële huisartsenketen.