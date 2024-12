Kan Tata Steel blijven in IJmuiden? Vertrek kan strategisch negatieve gevolgen hebben voor Nederland

Als Tata Steel uit Nederland zou verdwijnen, kan dat op strategisch gebied negatieve gevolgen hebben voor Nederland en de EU. Dat zegt Jeff Amrish Ritoe, strategisch adviseur bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

Tata Steel IJmuiden staat voor de uitdaging om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Tegelijkertijd kampt de staalproducent, net als andere Europese staalproducenten, met financiële problemen door goedkoop Chinees staal en hoge energiekosten.

Brandbrief

Vakbond FNV en GroenLinks-PvdA roepen in een brandbrief op, die in handen is van de NOS, tot snelle steun om banenverlies en schade aan de maakindustrie te voorkomen.

Volgens Ritoe zou het verdwijnen van Tata Steel niet direct een economische ramp betekenen, maar kan het wel op strategisch gebied negatieve gevolgen hebben voor Nederland en de Europese Unie.

Afhankelijkheid maakt EU kwetsbaar

Ritoe, strategisch adviseur Energie en Grondstoffen bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) zegt dat Brussel herhaaldelijk het belang van zogenoemde 'strategische autonomie' heeft benadrukt. "Dat betekent dat de EU minder afhankelijk wordt van anderen, bijvoorbeeld voor essentiële grondstoffen en technologieën, voeding, infrastructuur en veiligheid. Als je daarvoor afhankelijk bent van een land als China, dat meer dan de helft van alle staal in de wereld produceert, maakt dat de EU namelijk erg kwetsbaar."

Tata Steel heeft zich de afgelopen jaren gericht op hoogwaardige staalproductie, wat essentieel is voor bijvoorbeeld de auto-industrie en defensie, zegt Ritoe. "Het verdwijnen van het bedrijf zou daarnaast een aderlating betekenen voor de 'research en development' in Europa. IJmuiden wordt wereldwijd erkend als een toonaangevend kenniscentrum binnen de staalindustrie", zegt de adviseur van HCSS.

Investeringen van de overheid

Als een bedrijf als Tata Steel wegvalt, groeit volgens Ritoe de afhankelijkheid van landen als China en Zuid-Korea voor zowel eindproducten als halffabricaten (bewerkte grondstof die nog verwerkt moet worden tot een eindproduct, red). "Dit versterkt niet alleen de afhankelijkheid, maar vermindert ook de controle over belangrijke industriële ketens."

Ritoe denkt dat het behouden van Tata en schonere productie hand in hand kunnen gaan. "Maar dit vereist wel aanzienlijke investeringen en ondersteuning vanuit de overheid. Anders dreigt deze industrie, net als de auto-industrie, achter de feiten aan te gaan lopen."