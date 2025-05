Dossier Tata Steel Laatst bijgewerkt: 13 mei

Zwarte grafietdeeltjes uit de fabriek van Tata Steel dwarrelen over Wijk aan Zee. Omwonenden van de fabriek maken zich zorgen om hun gezondheid en eisen maatregelen. Ondertussen is er onder personeel van het bedrijf onrust over een voorgenomen reorganisatie.