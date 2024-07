Mede-oprichters van Co-Med nemen afstand van bedrijf: 'Deel van de waarheid is achtergehouden door directeur'

Co-Med-directeur Guy Vroemen heeft volgens zijn voormalige zakenpartners meerdere keren foutieve gegevens verstrekt over de financiële situatie van de huisartsenketen. "Een heleboel mensen zijn in het ootje genomen", erkent een van de mede-oprichters.

Co-Med wordt in 2019 opgericht door drie zakenpartners: Caro van Uden, Guy Schulpen en Guy Vroemen. Die eerste twee verlaten na 3 jaar het bedrijf, waarna die laatste als enige oprichter overblijft. Nu de omstreden huisartsenpraktijk technisch failliet is, doet mede-oprichter Schulpen een boekje open bij EenVandaag.

'Financiële mist opgetrokken'

De problemen bij Co-Med stapelen zich de afgelopen weken zo hoog op dat het bedrijf inmiddels technisch failliet is. Het verbaast Schulpen niet: "Er is een financiële mist opgetrokken die niet meer te controleren was. Inkomsten werden beter voorgesteld en schulden werden kleingehouden voor de buitenwereld."

Daarbij wijst hij naar voormalig zakenpartner Vroemen, die de laatste jaren directeur en enig eigenaar van de huisartsenketen is. "Ik, een investeerder, de verzekeraars, en een heleboel mensen binnen en buiten, zijn in het ootje genomen", zegt hij. "Feit is dat hier een deel van de waarheid is achtergehouden. Dus dan ben je op z'n minst aan het aan het liegen."

Meteen al in de problemen

Maar sinds de start zit Co-Med al in de financiële problemen. Zo klagen werknemers en zzp'ers die ingehuurd worden al sinds 2021 dat ze te laat of soms helemaal niet betaald krijgen. Sommigen wachten nog altijd op hun geld, bedragen die oplopen tot in de tienduizenden euro's.

Vorig jaar maakt EenVandaag het verhaal dat het bedrijf werkt als een piramidespel, waarbij het gat van ene huisartsenpraktijk wordt gevuld met de inkomsten van de andere praktijk. Daarbij wordt het inschrijfgeld van patiënten, dat door zorgverzekeraars per kwartaal wordt uitgekeerd aan praktijken, gebruikt als verdienmodel. Schulpen erkent dat nu: "We moesten te snel groeien om de tekorten te vullen, en dat heeft tot allemaal problemen geleid."

Wankele financiële basis

Schulpen zegt nu dat het bij de oprichting een bewuste keuze was om geen investeringsmaatschappij van buitenaf aan te trekken, maar de huisartsenketen met eigen middelen te bekostigen. "Om de druk ook niet te voelen om winst, of wat dan ook, te maken."

"En ja, daar is eigenlijk ook de kern van een belangrijk probleem ontstaan, namelijk dat je financieel niet stabiel genoeg bent om het concept zoals het is bedoeld goed uit te voeren", erkent de oud-bestuurder. "Hadden we achteraf maar een grote investeerder achter ons gehad, dan waren veel problemen te voorkomen geweest."

Op de vingers getikt

Zo zijn er ernstige problemen met de kwaliteit van de zorg en de bereikbaarheid van de praktijken. Zaken waarvoor Co-Med meerdere keren door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor op de vingers wordt getikt. "Er zijn een heleboel praktijken waar een heleboel mensen met passie, inzet en enthousiasme hebben gewerkt. En hen en hun inzet wil ik absoluut niks tekort doen", zegt Schulpen.

De mede-oprichter ziet tegelijkertijd dat er grote kwaliteitsverschillen tussen huisartsenpraktijken zijn. "Er zijn ook situaties geweest waarin je door de financiële problemen uiteindelijk moet uitwijken naar personeel voor tarieven, of voorwaarden, of met een kwaliteit, die je eigenlijk liever niet als eerste keus hebt", blikt hij terug.

Al eerder gewaarschuwd

Volgens hem heeft Vroemen juist vanwege de constante geldproblemen van Co-Med een belangrijke rol gespeeld in het bedrijf. "De financiën zijn eigenlijk doorlopend hét issue geweest en dat was ook een dossier dat hij heel erg bij zichzelf heeft gehouden." Naar eigen zeggen werd Schulpen 'natuurlijk wel' hierover geïnformeerd, 'maar achteraf gezien ben ik niet volledig of zelfs foutief geïnformeerd'.

Uit interne documenten, die in handen zijn van EenVandaag, blijkt echter dat een voormalig lid van het managementteam al in januari 2021 waarschuwde voor flinke problemen met de cashflow. Schulpen zegt daar nu over: "We zaten toen nog in de opbouwfase, we dachten nog: we moeten hier doorheen."

'We moesten te snel groeien'

"In het begin zul je een bepaalde hoeveelheid praktijken moeten hebben om ook je overhead voor een stukje gedekt te krijgen. Maar de manier waarop dat is opgebouwd, en met name het tekort aan voldoende financiële middelen om rust te bewaren, leidde tot de noodzaak om snel te groeien." Te snel, constateert de mede-oprichter. "En ik denk dat ik daar veel eerder in had moeten grijpen."

Een andere optie was om toch een investeerder te vinden en uiteindelijk gebeurde dat ook: na een bezoek aan een huisartsenpraktijk in Den Haag maakte de Duitse zakenman Felix Loose in maart dit jaar 1,8 miljoen euro over aan Co-Med. "Ik was toen al weg, maar dat was op basis van dezelfde financiële stukken als die ik heb gezien", zegt Schulpen. Een paar maanden later is bedrijf technisch failliet.

Welbespraakte, charmante man

Schulpen trekt nu de conclusie dat hij met de verkeerde zakenpartner in zee is gegaan. "Het is een ontzettende welbespraakte, charmante man, met veel overredingskracht. Iemand die een goed verkoopverhaal kan houden", zegt hij over Vroemen. Maar daarmee koop je nog geen gezonde financiën, merken de twee andere oprichters.

"Uiteindelijk zijn Caro van Uden en ik allebei om en nabij 1 jaar bestuurder geweest en hebben we geprobeerd het tij te keren", zegt Schulpen. "En zijn we beiden ook tot de conclusie gekomen dat dat niet gelukt is en hebben we daar ook onze verantwoordelijkheid in genomen: 'Als wij niet kunnen waarmaken wat wij voor ogen hebben, dan willen we hier ook geen onderdeel van zijn'."

'Verzekeraars waren nauw betrokken'

Uiteindelijk duurt het nog jaren voordat daadwerkelijk de stekker uit Co-Med wordt getrokken. Dat de vier grote zorgverzekeraars eind vorige maand hun contract met de omstreden huisartsenketen eerst opschorten en later opzeggen, blijkt de genadeklap voor het bedrijf. Volgens Schulpen hadden ook zij lang niet door hoe groot de financiële problemen waren.

"De verzekeraars zijn wel degelijk heel erg nauw betrokken geweest", zegt de voormalig bestuurder daarover. "Er is ontzettend veel overleg geweest met Co-Med, en er is heel veel gedeeld qua cijfers. Maar ook zij hebben lang nodig gehad om in die mist te zien dat er helemaal geen kust in zicht was, maar dat er nog steeds ergens in de drab gedobberd werd."

Onvolledig en onjuist geïnformeerd

CZ bevestigt in een reactie het beeld dat de zorgverzekeraar 'onvolledig en onjuist' is geïnformeerd door Co-Med. "Diverse betrokkenen hebben dat onlangs ook bij ons bevestigd", schrijft de verzekeraar. Dat gebeurde onder andere in een overleg met Schulpen en andere aandeelhouders. "Het is voor ons niet nieuw, het geeft bevestiging van wat ze zelf ook steeds hebben vastgesteld."

VGZ spreekt 'al lange tijd intensief met Co-Med', laat de zorgverzekeraar weten. "In deze gesprekken hebben we al vaker geconstateerd dat er zowel inhoudelijk als financieel onvolledige, onjuiste en wisselende informatie werd gedeeld." Schulpen is ook langsgeweest bij VGZ, met de boodschap dat de cijfers niet kloppen. "Op basis hiervan hebben we diverse acties ondernomen."

Welke lessen trekken?

Schulpen hoopt dat uit de crisis rond Co-Med de juiste lessen worden getrokken. Zo denkt hij dat er beter moet worden gekeken naar de kwaliteit van zorgbestuurders en is er beter toezicht nodig. Zelf had hij hier naar eigen zeggen ook scherper op moeten zijn: "Dan hadden we wellicht eerder in beeld gekregen dat er dingen gebeurden die niet wenselijk zijn."

Ondanks alles staat de ondernemer nog steeds achter het idee van Co-Med: zaken als huisvesting, personeel en ict overnemen van huisartsen zodat die zich kunnen toeleggen op zorg verlenen, om zo de huisartsenzorg toegankelijk te houden. "Wellicht op een hele andere manier dan Co-Med het heeft gedaan. Maar er zit natuurlijk iets in het concept wat echt wel iets kan bieden voor de toekomst."

'Heel, heel pijnlijk'

Voor Schulpen is de opkomst en ondergang van Co-Med in ieder geval een hele harde leerschool geweest, vertelt de mede-oprichter tot slot. "Wij hebben onze spaarcentjes hierin geïnvesteerd en dat is ook weg", zegt hij. "Het is zo dat je je reputatie op het spel hebt gezet om een echte fundamentele innovatie in Nederland proberen te lanceren. En dat lukt niet."

"Maar ja, er wordt ook een beetje naar je gekeken alsof je bijna een misdaad heeft begaan. Terwijl dat misschien door een partner van mij wel is gedaan, maar onze intenties zijn denk ik heel puur geweest om de zorg in Nederland toegankelijk te houden", benadrukt Schulpen tot slot. "En dat is heel, heel pijnlijk om te constateren."

Guy Vroemen is verbaasd

Mede-oprichter Van Uden heeft zich in november 2023 uitgeschreven als bestuurder van Co-Med, Schulpen deed hetzelfde in februari dit jaar. Beiden zijn nog wel formeel aandeelhouder van het bedrijf, het overdragen van de aandelen is nog niet afgerond.

Co-Med-directeur Vroemen laat in een reactie weten verbaasd te zijn over de uitspraken van mede-oprichter Schulpen: "Hij was als bestuurder aanwezig en volledig op de hoogte van de situatie. En anders had hij er maar voor moeten zorgen dat hij op de hoogte was."