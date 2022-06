We gaan te makkelijk en te snel naar de huisarts. Dat zegt huisarts Murid Siawash. "Als we zelfredzamer zouden zijn, dan zou dat de hoge werkdruk deels oplossen."

"Als ik een patiënt zie in mijn praktijk denk ik regelmatig: als jij nu iets zelfredzamer was geweest, dan had ik nu die oude dame kunnen helpen die al een uur met buikpijn en overgeven in de wachtkamer zit."

'Niet meteen aan de bel trekken'

Huisarts Murid Siawash uit Rotterdam zou deze mensen graag uitleggen dat hun kindje met oorpijn daar na een nachtje slapen hoogstwaarschijnlijk vanaf is, als het verder niet ziek is. Dat ze echt niet meteen naar de huisarts hoeven te komen.

"Maar daar heb ik geen tijd voor, ik heb namelijk maar 10 minuten per patiënt en in die tijd kan ik niet iemand onderzoeken en óók nog de informatie geven die ervoor zorgt dat ze in het vervolg niet meer meteen aan de bel trekken."

Demonstratie

Siawash houdt van zijn werk, 'een geweldig vak', noemt hij het. Maar tegelijkertijd zorgen de hoge werkdruk en de vele extra taken voor heel veel frustratie.

En daarin is hij niet de enige: vrijdag 1 juli is er een grote demonstratie op het Malieveld. Huisartsen willen daarmee een signaal afgeven richting de politiek en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Duidelijk maken dat het zo niet langer kan.

'Overal stagneert het'

Want huisartsen kunnen de zorg voor hun patiënten niet meer waarborgen als het zo doorgaat, waarschuwt Siawash. "De werkdruk is te hoog, we zijn te veel bezig met randzaken en dat frustreert."

Als huisarts word je gezien als een poortwachter, legt Siawash uit, "maar de deuren gaan steeds verder dicht. Patiënten die die ggz nodig hebben of thuiszorg moeten daar heel lang op wachten. Ook daar is immers een tekort aan mensen. Overal stagneert het. Maar ik moet de patiënten die ik heb doorverwezen wel opvangen terwijl ze op een wachtlijst staan. Daar ben ik helemaal niet voor uitgerust."

Crisisgevoel overbrengen

Siawash zelf weet nog niet of hij naar Den Haag afreist om te demonstreren. Hij wil die dag eigenlijk vooral met patiënten in gesprek, de noodzaak van verandering aan hen overbrengen. "Ik denk dat veel patiënten niet doorhebben hoe het nu gaat."

Dat komt volgens hem doordat je dit probleem niet zo duidelijk in beeld kunt brengen als de situatie op Schiphol, waar koffers niet weg kunnen en vluchten worden geschrapt. "We gaan patiënten brieven meegeven waarin we uitleggen wat ze zelf kunnen doen. Waarin we het crisisgevoel overbrengen."