Huisarts Nanja Danhof van huisartsenpraktijk Kanaleneiland zit met haar handen in het haar. Al 7 jaar is ze op zoek naar een nieuwe plek voor haar praktijk, maar zonder succes. Tot overmaat van ramp moet ze nu binnen 2 jaar uit haar huidige pand.

De huisartsenpraktijk in Utrecht kent in totaal 9000 patiënten die door een team van tien huisartsen, fysiotherapeuten, cesar-therapeuten en logopedisten worden geholpen. Maar vanaf 2026 moet de praktijk dus vertrekken. Nanja: "We worden eruit gebonjourd."

Kosten verdubbelen

De huisarts is al sinds haar overname van de praktijk in 2016 bezig met het vinden van een nieuwe locatie. De praktijk werd namelijk te groot. "Er is heel veel zorg op ons bord gekomen. We willen uitbreiden, dat moet ook. We barsten uit onze voegen." Maar tot nu toe is er nog geen geschikte plek gevonden.

"Uiteindelijk kregen we een brief: 'Jullie moeten eruit, er komen appartementen'." Naast de uitdaging van het vinden van een nieuwe locatie, gaan ook de kosten flink omhoog. "De kosten die we hier betalen, zijn betaalbaar voor ons. Daar krijgen we ook vanuit de zorgverzekeraar geld voor, maar als wij in een nieuwe locatie komen, dan verdubbelen de kosten."

'Droomplan'

Met een groep mensen in de wijk is er een 'droomplan' gemaakt. "Een plan waarin we met heel veel zorgverleners bij elkaar zitten en een heel groot communitycentrum maken voor alle patiënten uit de wijk. We denken ook dat er plek is en dat er gebouwen zijn hier in de wijk waarin dat zou kunnen."

Maar tot nu toe lopen ze tegen dichte deuren aan, vertelt Nanja. "Iedereen vindt het wel belangrijk, dat is het probleem niet. We hebben gesproken met de wethouder, die zegt: 'Ik snap het probleem. Het is superbelangrijk dat jullie blijven, want jullie zorgen goed voor onze mensen. We gaan kijken wat we kunnen doen'. En tot nu toe is dat nog niet veel gebleken."

Nieuwe richtlijnen

Huisartsenpraktijk Kanaleneiland is niet de enige praktijk die kampt met moeilijkheden rondom huisvesting. Zo is er een huisarts in Amsterdam die zijn werk noodgedwongen vanuit een hotel doet. Nanja noemt het een landelijk probleem.

"Er is ook een nieuwe richtlijn voor, maar in die richtlijn staat vooral: je moet contact leggen. Met allerlei partijen, met de zorgverzekeraar, met de gemeente." Ondertussen heeft de praktijk dat gedaan, maar is er nog steeds geen ruimte.

Meer taken

Doordat er extra zorgtaken bij de huisartsen neergelegd zijn, is er ook meer ruimte nodig. "Wij moeten veel meer doen, omdat er vanuit de ziekenhuizen werk naar ons toe komt. Maar we hebben gewoon geen plek. Ik zou dolgraag meer mensen aannemen, maar ik kan dat gewoon niet, ik heb geen kamers."

Bouwers en ontwikkelaars vinden huisartsenpraktijken een lastige groep. Nanja snapt dit enigszins. "Wij hebben natuurlijk wel een geschikte ruimte nodig. Het is niet zo dat wij in een heel gehorig kamertje privédingen van mensen kunnen gaan bespreken." Daarnaast zijn er richtlijnen waar de huisarts zich aan wil houden. "Maar het is niet zo dat wij in een soort luxe locatie willen met een zwembad en een buitenterras."

'Fut weg als het niet goedkomt'

Zolang de huisartsenpraktijk geen nieuwe locatie heeft, blijven de zorgen hoog. "Als wij niet in 2026 een nieuw gebouw hebben, dan staan we op straat en staan 9000 mensen hier in Kanaleneiland zonder huisarts. Dat kan niet. Moeten we dan op straat zorg gaan verlenen?"

Voor nu is er vanuit de hulpverleners in de wijk nog wel volop energie. "Het zijn hele enthousiaste mensen, dus die fut, die is er nog wel. Maar goed, als dit jaar niet blijkt dat het goed komt dan is mijn fut wel weg."