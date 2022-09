Eind vorig jaar studeerde Berber Veltkamp af. Ze bereidde zich voor op een bestaan als waarnemer. Een eigen huisartsenpraktijk was voor haar geen optie, dacht ze. Tot ze bij toeval met Buurtdokters in aanraking kwam.

Invallen voor andere huisartsen als die ziek zijn, of op vakantie. Dat was Berbers plan na de huisartsenopleiding. Terwijl dat niet de wens was toen ze begon met haar studie. "Ik had vroeger het romantische idee van een eigen praktijk. Ik dacht: dan ligt de hond achter de balie en kan ik die tussen de middag even uitlaten."

Droom onbereikbaar

Maar tijdens de huisartsenopleiding werd het Berber duidelijk dat een eigen huisartsenpraktijk runnen erg pittig is en veel met zich meebrengt.

"Een praktijkhouder werkt 60 uur per week en is eerder ondernemer dan dokter. Je hebt een eigen bedrijf met een hele personeelsadministratie. En er is allerlei regelgeving waar je aan moet voldoen. "

Veel voordelen voor waarnemer

Volgens Berber is het aantal huisartsen met een eigen praktijk zo afgenomen doordat er steeds meer voordelen zijn aan het waarnemerschap. "Vroeger was er een groot verschil in inkomen, een praktijkhouder verdiende veel meer, maar nu is dat niet meer het geval."

Voor veel mensen weegt dat dan niet meer op tegen de enorme verantwoordelijkheid en de steeds grotere werkdruk en stress die je krijgt. En je bent ook veel minder flexibel, denkt ze. "Veel mensen willen gewoon op vakantie kunnen zonder vervanging te hoeven regelen, wat steeds moeilijker wordt. Je bent veel vrijer als waarnemer. Je kunt minder opdrachten aannemen als het je te veel wordt."

Hulp van Buurtdokters

Toch bleef Berbers droom over een eigen praktijk bestaan. Een droom die ze inmiddels heeft kunnen waarmaken met hulp van Buurtdokters. Dit bedrijf ondersteunt huisartsen met de zakelijke kant van hun praktijk, zoals administratie, personeelsbeleid en regeldruk van zorgverzekeraars.

Berber nam met hulp van Buurtdokters een praktijk over van een huisarts die met pensioen ging. Samen met Buurtdokters vormt ze een maatschap en is ze inmiddels enige tijd een tevreden praktijkhouder in de Amsterdamse Watergraafsmeer.

Tijd voor je gezin

"Ik ben nu 34 en het idee dat ik hier eventueel tot aan mijn pensioen voor dezelfde patiëntengroep een vaste huisarts kan zijn, daar word ik helemaal blij van. Het heeft toegevoegde waarde."

Berber durfde dit avontuur aan te gaan omdat ze in deze vorm niet in haar eentje de verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Veel van de administratieve rompslomp en personeelsproblemen worden haar uit handen genomen door Buurtdokters. "Ik heb twee jonge zoontjes en ik werk 29 uur op dit moment. Ik heb nu tijd voor mijn gezin."

Commerciële partijen

Berber beseft dat er ook andere commerciële partijen actief zijn, die zich aanbieden als ondersteuner en dat dat negatieve gevolgen kan hebben voor patiënten en huisartsen.

Toch durfde ze met Buurtdokters wel in zee te gaan. "Zij doen het om de goede reden, namelijk om de huisartsenzorg overeind houden. Ze wensen de patiënt een goede huisarts toe. In tegenstelling tot bepaalde andere aanbieders."

Een pleister, niet de oplossing

Hoewel Berber blij is dat ze met hulp van Buurtdokters een praktijk kon opzetten, betreurt ze het ook dat zo'n organisatie nodig is. Dat de gezondheidszorg zo complex is geworden. "Eigenlijk is het een pleister en niet wenselijk als je uitzoomt en het grootschaliger bekijkt. Het grote probleem is eigenlijk dat je het als beginnende dokter zonder zo'n bedrijf niet aandurft of kan vanwege alle administratie, regelgeving en wat je er allemaal bij moet doen", vindt ze.

"Terwijl de huisarts van oorsprong een kleinschalige, zelfstandige ondernemer is. Dat is de grote kracht, dan voel je echt de verantwoordelijkheid en heb je de intrinsieke motivatie om goede zorg te leveren tegen een zo'n laag mogelijke prijs."

Hogere vergoeding voor praktijkmanagers

Volgens huisarts Berber is er een andere oplossing nodig. Buurtdokters kan immers niet het landelijk beleid veranderen. "Zij kunnen alleen een beetje te dweilen met de kraan open. Zorg ervoor dat iedere individuele praktijkhouder de mogelijkheden heeft om op zijn eigen manier de praktijk te runnen."

Hoe? "Bijvoorbeeld door hogere vergoedingen voor praktijkmanagers, want één praktijkmanager voor een paar uur per week inhuren is natuurlijk beter dan een heel bedrijf inhuren dat een gedeelte van je winst krijgt. Los van dat ik het er nu voor over heb dat een gedeelte van mijn inkomsten naar Buurtdokters gaan. Het gaat hen niet om winst maken, maar ze hebben ook inkomsten nodig om te overleven."