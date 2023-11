Huisartsen kampen met grote problemen. Welke plannen hebben de politieke partijen om hen te helpen? Want dat er iets moet gebeuren is duidelijk: "Het water staat ons echt aan de lippen, maar ik laat mijn patiënten niet in de steek."

"De overheid legt enorm veel verantwoordelijkheid bij huisartsen. We krijgen steeds vaker problemen op ons bord die helemaal niet bij ons horen", vertelt de Rotterdamse huisarts Yolanda Jansen. "Denk aan mensen die eigenlijk naar de geestelijke gezondheidszorg moeten. Of patiënten die naar een specialist in het ziekenhuis moeten, maar daar pas maanden later terecht kunnen vanwege lange wachttijden. Intussen word je als huisarts geacht deze patiënten zo goed mogelijk te helpen."

'Geen vakantie, geen middag vrij'

Jansen is al bijna 30 jaar huisarts in de Rotterdamse wijk Feijenoord. "Het is ook heel lastig om een waarnemer te vinden, er is niemand. Je kunt niet op vakantie, je kunt geen middag vrijnemen. Het water staat ons echt aan de lippen. Ik denk er wel eens aan om te stoppen, maar ik laat mijn patiënten niet in de steek."

Personeelstekort, regeldruk, opvolging en huisvesting: al jaren zijn dat de grote hoofdpijndossiers waar huisartsen tegenaan lopen. Jansen is zeker niet de enige die het zwaar heeft. "De druk op huisartsen is groot, er moet echt iets veranderen", zegt Aad Verdaasdonk van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Dat kunnen wij niet alleen. Daar moeten ook de overheid, de zorgverzekeraars en andere partijen bij helpen."

'Urgentie in verkiezingsprogramma's'

Verdaasdonk is tevreden dat veel politieke partijen de huisartsenzorg in hun verkiezingsprogramma's benoemen: "Gelukkig is het besef van urgentie ook een beetje terug te zien in de programma's van de politieke partijen."

"We vinden het een heel belangrijke boodschap dat de continuïteit en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg nu en in de toekomst gewaarborgd blijft. Maar daarvoor moet iets gebeuren."

'Huisartsen worden gezien als belangrijk'

De huisvestingsproblematiek is een van de concrete pijnpunten die Verdaasdonk terugziet in diverse verkiezingsprogramma's: "De huisarts wordt inmiddels wel erkend als belangrijk onderdeel in een wijk."

Veel partijen beloven dan ook samen met gemeenten beter te willen kijken naar betaalbare praktijkruimtes. "Daarnaast zien we dat veel partijen zich bewust zijn van de grote administratieve lasten in de huisartsenzorg. Een aantal heeft dan ook concreet in het verkiezingsprogramma opgenomen dat te willen verminderen."

'Geld mag niet wegvloeien uit zorg'

Ook voor de opmars van private investeerders in de huisartsenzorg is aandacht, de meeste partijen vinden dat een slechte ontwikkeling. Net zoals de artsen zelf: "We vinden private equity in de huisartsenzorg onwenselijk", benadrukt Verdaasdonk. "We hopen dat hier zo snel mogelijk een alternatief voor wordt gevonden, zodat het geld niet wegvloeit uit de zorg."

Huisarts Yolanda Jansen vindt dat de Landelijke Huisartsenvereniging te braaf is en te afwachtend. "Ik ben ambassadeur van de LHV, maar tegelijkertijd ben ik kritisch. Ze blijven maar onderhandelen en geloven dat er goede wil is bij de zorgverzekeraars en bij de regering om dit op te lossen. En telkens worden er dan weer beloftes gedaan waar men zich niet aan houdt. Mogen we een keer met de vuist op tafel slaan?"

'Financiering nog steeds niet rond'

Jansen doelt onder meer op de regeling waarbij huisartsen structureel meer tijd krijgen per patiënt en dat die tijd ook wordt vergoed. "Dat is een belangrijke afspraak binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA), en daarvoor hebben alle partijen getekend. Maar nog steeds is de structurele financiering niet rond."

Verdaasdonk snapt de zorgen en frustraties van veel huisartsen. "Ik ben zelf ook huisarts en maak mee wat zij meemaken. Maar we moeten ook in gesprek blijven met de verschillende stakeholders, zoals de overheid en de zorgverzekeraars. En dan gaat het vaak niet zo snel als je zou willen. Maar we moeten blijven onderhandelen."

Bron: EenVandaag Aard Verdaasdonk, van de Landelijke Huisartsen Vereniging, maakt zich zorgen: “Er moet echt iets veranderen.”

'Scheuren in de zorg'

Als er straks een nieuw kabinet is, hoopt Verdaasdonk vooral op de beloofde structurele bekostiging voor de zogeheten 15-minuten-gesprekken. Meer tijd voor de patiënt dus. "Die is er nu nog steeds niet, terwijl we weten dat dit goed werkt - voor de huisarts, voor de patiënt, en voor de hele zorg."

En wat als er niets gebeurt en het bij mooie woorden in verkiezingsprogramma's blijft? "Dan komen er echt scheuren in de huisartsenzorg, dan gaat de zorg achteruit."