Al tientallen jaren gaat het erover: zinloze regels en administratieve lasten voor huisartsen. Die moeten verminderen, maar nieuwe cijfers laten zien dat het tegendeel gebeurt. "Huisartsen zijn nu elke week gemiddeld een dag kwijt aan de papierwinkel."

De overheid wil al jaren de regeldruk voor huisartsen verlichten, maar slaagt daar totaal niet in. Dat blijkt uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waar meer dan 2000 huisartsen op reageerden.

Een dag per week administratie

Uit de peiling blijkt dat vier op de vijf huisartsen nu meer tijd besteden aan administratie dan 5 jaar geleden. Een ruime meerderheid van de huisartsen is meer dan één dag per week kwijt aan administratieve verplichtingen.

Maar liefst 85 procent van de ondervraagde huisartsen zegt dat ze te veel tijd aan taken besteden die niet met de directe patiëntenzorg te maken heeft. Ondanks dus alle pogingen vanuit de overheid om de regeldruk te beperken.

'Iedereen heeft er een hekel aan'

Een zeer zorgelijke ontwikkeling, vindt de LHV. "Er staat al zoveel druk op huisartsen. En dan zien we uit de enquête hoeveel tijd ze kwijt zijn aan de papierwinkel", vertelt bestuurslid Guus Jaspar.

"Iedereen heeft er een hekel aan, en het is vaak volstrekt onduidelijk of het helpt en of het zinvol is. Huisartsen willen mensen helpen, en niet formulieren invullen omdat anderen iets willen."

Helft praktijkhouders overweegt soms stoppen

Bijna de helft van de praktijkhoudende huisartsen overweegt weleens te stoppen vanwege de grote hoeveelheid administratieve lasten, ook dat laat de enquête zien.

Daarnaast geeft 80 procent van de waarnemende huisartsen aan dat de regeldruk invloed heeft op hun keuze om wel of niet een eigen praktijk te beginnen. Het is een opvallende ontwikkeling, in een tijd waarin de rol van de huisartsenzorg juist als cruciaal wordt gezien om het zorgsysteem overeind te houden.

'Als die wet er ook nog bij komt, ga ik stoppen'

Arno Krijgsman is huisarts in de buurt van Nijmegen. Hij herkent het sentiment uit de enquête: "Nu is er bijvoorbeeld weer iets nieuws in de maak. Een wet waardoor grotere huisartsenpraktijken, zoals de onze, gedwongen worden om een Raad van Toezicht in te richten en een jaarverantwoording af te leggen. Dat betekent nog meer regels, nog meer controle."

"Toen ik doorhad wat deze wet vraagt, dacht ik: als die er komt, dan ga ik stoppen. En ik dacht voor het eerst: ik kan het mensen niet meer aanbevelen om huisarts te worden. Het valt niet meer uit te leggen."

'Kwalitatief goed werk'

In een reactie op de LHV-enquête zegt het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn dat geprobeerd wordt 'de regeldruk te verminderen, maar dat wetgeving en door artsen geleverde informatie nodig zijn om te weten of er kwalitatief goed werk wordt verricht'. De LHV reageert verbijsterd. "Dit is onbegrijpelijk", zegt bestuurslid Guus Jaspar.

"We zijn al jaren bezig om van alles en nog wat aan informatie door te geven. En nu dreigen er weer allemaal nieuwe wetten bij te komen, waarbij veel administratie opnieuw bij artsen terechtkomt. Ik vind het jammer dat zo'n reactie wordt gegeven. Dit lijkt van iemand te zijn die niet weet waar het hier over gaat. Dit helpt ons niet."

'Het is bijna beledigend'

Wat de reden is van alle wetten en regels waaraan huisartsen zich moeten houden? Huisarts Arno Krijgsman heeft wel een vermoeden: "Er heerst een sfeer van wantrouwen, zo ervaar ik dat. Elk detail moet gecontroleerd worden. Het is bijna beledigend, ik begrijp het echt niet."

Krijgsman geeft een concreet voorbeeld: "Stel dat ik een nieuw recept uitschrijf voor een patiënt. Die gaat vervolgens naar de apotheek en haalt het geneesmiddel op. Daarmee is het klaar, zou men denken."

Bekijk ook Agressie tegen huisartsen steeds heftiger, soms zelfs permanente bewaking nodig

Niet op voorhand wantrouwen

"Maar nee, vervolgens stuurt de apotheek mij een uitgebreid formulier waarin ik moet verantwoorden waarom ik dit medicijn heb voorgeschreven. Totaal nutteloos extra werk voor hen, maar vooral voor mij."

Het ministerie moet huisartsen hun werk laten doen en niet op voorhand al iedereen wantrouwen, zegt Krijgsman. "Laat een praktijk waar signalen zijn dat het misgaat zich gaan verantwoorden, in plaats van iedereen."

Ministerie belooft beterschap

Het ministerie belooft beterschap: "We zien dat de impact (om de zorg te ontregelen, red.) op grote schaal tot nu toe nog onvoldoende is. Daarom gaan we, onder andere met behulp van vervolgadvies van de Raad van State, samen met de partijen van het Integraal Zorg Akkoord, zoals de LHV, op zoek naar radicalere maatregelen die meer impact maken in de dagelijkse praktijk van zorgverleners."

Guus Jaspar van de LHV heeft alvast een simpel advies voor het ministerie: "Laat mensen in de zorg zelf aangeven wat nodig is en luister daar naar. Als je vanuit vertrouwen werkt, kan zeker driekwart van alle regels weg. Het is gewoon onzin."