168 huisartsen dagen Zilveren Kruis voor de rechter. Ze zijn boos omdat de zorgverzekeraar de vergoeding voor praktijkondersteuners heeft aangepast. "We moeten daardoor nu al noodgedwongen medewerkers laten vertrekken die hard nodig zijn."

Huisartsen die een contract hebben met zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn woest. Praktijkondersteuners moeten sinds 1 januari 2022 op een andere manier worden betaald dan tot nu toe gebeurde. Veel artsen vinden deze nieuwe manier van declareren 'onwerkbaar en een financiële strop'.

'Onmisbaar voor praktijk'

"Onze praktijkondersteuners behandelen onder meer chronisch zieke en kwetsbare, oudere patiënten. Daar zitten veel werkuren in", vertelt de Haarlemse huisarts Christof Zwart.

"Ze doen routinebehandelingen en controles, maar ook belangrijk regelwerk. Als er bijvoorbeeld thuiszorg nodig is omdat iemand uit het ziekenhuis wordt ontslagen, coördineren zij alles met de wijkverpleegkundige. Dat kost soms veel tijd."

Bekijk ook video Huisartsen zien contracten Zilveren Kruis niet zitten

'Alleen medische handelingen declareren'

En daar zit nu juist het probleem, volgens Zwart: "Vanaf 1 januari mogen huisartsen bij Zilveren Kruis alleen nog maar de medische handelingen van praktijkondersteuners declareren en niet het organisatorische werk dat erbij komt kijken."

Maar het een hangt volgens hem nauw samen met het ander: "Hoe kunnen we nou iemand die net geopereerd is veilig verder behandelen als de thuiszorg voor die patiënt niet geregeld is?"

Meer tijd voor patiënten

In het zogeheten hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg is afgesproken dat er meer tijd voor patiënten moet zijn en dat de administratieve lasten omlaag gaan. De afgelopen jaren is er echter veel zorg verplaatst van het ziekenhuis naar de huisarts, de druk op de huisartspraktijken neemt daardoor toe.

Praktijkondersteuners moeten soelaas bieden, maar volgens Zwart komt juist die ondersteuning door het nieuwe beleid van Zilveren Kruis in het gedrang. "Veel huisartsen zijn bang aan het einde van het jaar duizenden euro's tekort te komen vanwege de nieuwe regels."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Kijk hier de tv-reportage over dit onderwerp.

'Niet veel veranderd'

Zilveren Kruis stelt dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. "We betreuren het dat er onrust is ontstaan over een verandering in de financiering van de praktijkondersteuner", laat een woordvoerder weten.

"Eerst kregen huisartsen een vast bedrag voor deze medewerkers. Vanaf 2022 is er een vaste vergoeding en kan de praktijkondersteuner de consulten met patiënten declareren tegen het huisartsentarief."

'Verandering budgetneutraal'

Er verandert dus helemaal niet zoveel, volgens de zorgverzekeraar. Sterker nog, de nieuwe manier van declareren is vergelijkbaar met wat de meeste andere zorgverzekeraars allang doen.

"De praktijkondersteuner kan nu ook consulten declareren. En daardoor breder ingezet worden en helpen de werkdruk bij de huisarts te verlagen, want steeds meer patiënten met een chronische ziekte hebben zorg nodig. Deze verandering is budgetneutraal."

Potje voor ouderenzorg

Huisarts Christof Zwart gelooft niets van die budgetneutraliteit: "Ja, het klopt dat een aantal andere zorgverzekeraars met een vergelijkbare declaratie-indeling werken. Alleen is er bij hen dan weer meer geld beschikbaar uit het potje 'ouderenzorg'. Daarmee kun je het belangrijke regelwerk wél betalen. Bij Zilveren Kruis zien we zo'n potje vooralsnog niet klaarstaan."

De huisarts is ook bang dat de nieuwe regeling veel meer productiegericht in plaats van patiëntgericht gaat uitpakken. "En dat is juist iets waar we vanaf wilden."

Naar de rechter

Huisartsen en Zilveren Kruis staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar. Een groeiende groep huisartsen, waaronder Christof Zwart, hebben zo weinig fiducie in een goede afloop dat ze Zilveren Kruis voor de rechter dagen.

"We proberen al maanden het gesprek aan te gaan met Zilveren Kruis. We hebben zelfs een petitie aangeboden, maar we vangen elke keer bot. Dan moet het maar zo."

Evaluatie te laat

"Wij willen dat er beter na wordt gedacht voordat er zonder overleg met ons zo'n ingrijpende nieuwe regel wordt ingevoerd", zegt de huisarts.

"Zilveren Kruis belooft dat ze het nieuwe vergoedingssysteem na een aantal maanden gaan evalueren om te kijken of het werkt, maar tegen die tijd hebben wij al mensen moeten wegsturen. Dat zijn medewerkers die we helemaal niet wíllen laten gaan, omdat ze ontzettend hard nodig zijn in de praktijk."

Harde confrontatie

Gezondheidseconoom Xander Koolman vindt de hele ruzie onnodig en ook schadelijk: "Ik begrijp de onrust onder huisartsen, maar betwijfel eerlijk gezegd of een rechtszaak het juiste middel is om deze zorgen te uiten. Je koerst af op een harde confrontatie, terwijl het misschien zinvoller is om in gesprek te blijven."

Aan de andere kant constateert Koolman dat grote zorgverzekeraars vanuit hun machtspositie vaak regels kunnen dicteren over de hoofden van huisartsen heen. "En er heerst te veel wantrouwen over en weer. Huisartsen vrezen dat de verzekeraars constant willen controleren hoe zij hun werk uitvoeren. En Zilveren Kruis vindt dat de huisartsen de hakken in het zand zetten in plaats van constructief meedenken. Allebei hebben ze een beetje gelijk, denk ik."

Uitspraak eind februari

Zilveren Kruis laat weten de ongerustheid onder huisartsen serieus te nemen en te kijken naar een oplossing. Eind februari volgt de uitspraak in het kort geding dat de huisartsen hebben aangespannen.