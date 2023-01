In Friesland is BuurtzorgT een van de weinige ggz-aanbieders met genoeg plek voor cliënten. Maar omdat ze volgens verzekeraar Zilveren Kruis de limiet hebben bereikt, moeten ze nieuwe cliënten doorverwijzen. Die komen dan terecht op een lange wachtlijst.

Afgesproken was dat BuurtzorgT 2 miljoen euro in omzet mocht groeien, maar het is 4 miljoen euro geworden. Zilveren Kruis vindt dat dat niet de afspraak was en vergoedt die extra 2 miljoen niet. Daarom heeft BuurtzorgT nu een cliëntenstop moeten instellen tot eind januari.

Aan budgetten houden

"BuurtzorgT richt zich primair op ernstige psychiatrische problemen", vertelt bestuurder Bas van Riet Paap. "We sluiten contracten met zorgverzekeraars en hebben nu helaas een discussie met Zilveren Kruis."

"Zilveren Kruis wil aangeven: houd je aan het contract", legt zorgeconoom Wim Groot uit. "Rond 2012 is er afgesproken dat er vooraf budgetten worden bepaald. Dan ga je nu niet zomaar het dubbele goedkeuren, zoals je ook voor een verbouwing aan je huis niet meteen zou zeggen: 'Het geeft niet dat het dubbel zo duur is geworden.'" Volgens hem had BuurtZorgT eerder in gesprek moeten gaan met Zilveren Kruis of andere verzekeraars.

Patiënten doorsturen

Maar daardoor kunnen veel kwetsbare ggz-patiënten nu niet direct geholpen worden en moeten ze worden doorgestuurd naar andere zorgaanbieders. Bij veel - zo niet alle - zorgaanbieders in de regio zijn lange wachttijden, oplopend van enkele maanden tot zelfs 9 maanden.

"Ik snap dat er een grens gesteld moet worden", zegt Van Riep Paap van BuurtZorgT. "Maar we krijgen nu wel een ethische discussie. Wij hebben de behandelcapaciteit, maar Zilveren Kruis zegt: 'Laat mensen maar op een wachtlijst staan.' Dat voelt gek voor behandelaren, maar ook voor de premiebetaler. Vinden wij dat acceptabel?"

Bekijk hier hoe ggz-patiënt Charlotte de Jong nu op een wachtlijst terechtkomt.

Zorgplicht van verzekeraar

Komt hiermee ook niet de zorgplicht van verzekeraar Zilveren Kruis in het geding? Een zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om mensen binnen een redelijke termijn te laten behandelen. "De wachtlijsten zijn enorm hoog, veel hoger dan afgesproken. Terwijl aan de andere kant niet het hele ggz-budget is besteed: er is jaarlijks 300 miljoen euro over", vertelt Groot.

"Het is een reële vraag", zegt de zorgeconoom over de zorgplicht die Zilveren Kruis heeft. "De wachttijd is gemiddeld genomen meer dan 20 weken. Zorgverzekeraars voldoen niet aan hun zorgplicht en moeten weer zorg inkopen, maar dat moet je niet achteraf doen. Het is niet zo dat de zorgverlener bepaalt hoeveel zorg er geleverd mag worden."

In diep dal door MS

Charlotte de Jong (31) is een van de patiënten die nu op een wachtlijst staat. In 2019 kreeg ze de diagnose MS, waarna ze in 'een diep dal' raakte en psychische problemen kreeg. "Zo'n chronische ziekte zet je hele leven op zijn kop. Ik moest stoppen met mijn opleiding, raakte mijn werk en mijn huis kwijt. "

"Ik zorgde niet meer voor mezelf, ik wilde niets meer. Dat zijn allemaal alarmbellen", vertelt ze. "Zelf zag ik het niet, maar ik ben doorverwezen. Daar ben ik dankbaar voor." Bij Charlotte werd een stemmingsstoornis vastgesteld, waar ze nu dagelijks antidepressiva voor slikt.

Verdrietig en onzeker

"Ik vind het vrij zorgelijk en moeilijk te accepteren", zegt Charlotte over het feit dat ze nu niet kan worden geholpen bij BuurtzorgT. "Ik weet niet wat er zal gebeuren, en daar leef ik dagelijks mee. Ik ben daar verdrietig en onzeker over."

Bestuurder Bas van Riet Paap van de ggz-instelling hoopt dat de discussie met verzekeraar Zilveren Kruis over de hoogte van de budgetten snel wordt opgelost. "Zodat mensen als Charlotte in februari weer bij ons terechtkunnen."