Dag en nacht een piepend geluid in je oren: Robin heeft tinnitus en slaapt daardoor erg slecht. Hij wil er iets aan laten doen, maar staat op een lange wachtlijst. Daar neemt hij geen genoegen meer mee.

Bij Robin begon de tinnitus in 2016, na een festival waar het geluid te hard stond. "Helaas droeg ik geen oordoppen. Toen ik 's avonds in bed lag, hoorde ik ineens een piep in mijn oren." Die piep ging niet meer weg.

'Wij bellen u wel'

De huisarts verwees Robin door naar een audiologisch centrum voor onderzoek. Maar daar kreeg hij te horen dat hij zeker 3 maanden moest wachten op een eerste afspraak en 'dat ze hem wel zouden bellen'. Bij Robin nam de stress en paniek toe.

"Er is nog geen medicijn of remedie tegen tinnitus", vertelt klinisch-fysisch audioloog Erwin Baas. "Het is van belang dat mensen met beginnende tinnitus snel worden geholpen. Als je eenmaal in een stresscirkel gevangen zit, loopt de spanning op en kan je er steeds meer last van krijgen."

308 dagen wachten

Met de juiste begeleiding kunnen tinnituspatiënten over hun angst, gevoelens van machteloosheid en radeloosheid heenkomen en zo uiteindelijk met tinnitus omgaan. De wachtrijen voor die begeleiding zijn enorm lang. In Limburg moeten patiënten zelfs 308 dagen wachten op een eerste intakegesprek.

Vanwege de lange wachttijden bestaat het risico dat tinnitus leidt tot meer lichamelijke en psychische klachten. Die klachten zorgen voor bijkomende kosten in de gezondheidszorg. Patiëntenorganisatie Hoormij/NVVS vraagt daarom om meer aandacht voor de lange wachttijden en wil snel in overleg met zorgverzekeraars en de sector om te zoeken naar een oplossing.

Oorzaken lange wachttijden

De lange wachttijden hebben verschillende oorzaken. Patiënten moeten lang wachten omdat audiologische centra gesloten waren vanwege corona. Daarnaast hadden de centra te maken met personeelsuitval. Volgens Marco Strik van de Federatie van Audiologische Centra Nederland (FENAC) is het budget voor de zorg ook een groot probleem.

"Een groter aantal patiënten betekent meer werk en meer personeel", zegt hij. "Daar zijn kosten aan verbonden, waardoor meer budget nodig is." De koepel van zorgverzekeraars Zorgverzekeraars Nederland zegt binnenkort om te tafel te gaan zitten met FENAC om het probleem van de lange wachttijden te bespreken.

Geruststellend geluid van regen

Tinnituspatiënt Robin nam geen genoegen met de lange wachttijden en ging er zelf achteraan. Met hulp van zijn huisarts probeerde hij om sneller een afspraak te maken voor hulp, omdat de nood zo hoog was. En dat werkte.

Nu slaapt Robin al beter. Met een speciale app kan hij het geruststellende geluid van regen aanzetten als hij gaat slapen. Het regengeluid overstemt de piep in zijn oren zodat hij nu goed slaapt.