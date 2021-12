De druk op mantelzorgers neemt alsmaar verder toe, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel en MantelzorgNL. Bij een derde van de mantelzorgers is professionele zorg door corona afgeschaald. Dat vangen mantelzorgers vaak zelf op.

80 procent van de afgeschaalde zorg wordt nu door hen zelf gedaan, blijkt uit onderzoek onder 1650 mantelzorgers. Het gaat om werk in verpleging en verzorging, maar ook dagbesteding en begeleiding. Het valt Annelies, die voor haar zieke man Jan zorgt, bijzonder zwaar.

Voor pensioen was het minder zwaar

Drie jaar geleden ging Annelies Weij (69) met pensioen nadat ze 18 jaar Nederlands had gegeven in het voortgezet onderwijs. "Dat was minder zwaar dan wat ik nu doe", vertelt ze. 24 uur per dag verzorgt Annelies haar man Jan (71).

Sinds haar pensionering ging Jan achteruit. Hij heeft een progressieve spierziekte, maar ook moeilijk behandelbare reuma, diabetes en hartfalen.

Onhoudbaar

"Mijn lichaam protesteert inmiddels", vertelt Annelies. "Ik krijg hartkloppingen en een te hoge bloeddruk, zegt mijn huisarts. Inmiddels is de situatie eigenlijk onhoudbaar."

De thuiszorg die Jan eerst tweemaal daags kreeg en later een keer per dag, viel tijdens corona helemaal weg. Deze intensieve zorg is niet meer opgevangen, er komt inmiddels drie keer per week 50 minuten iemand helpen met het douchen van haar man.

Fouten

Toen corona op zijn retour leek, vroeg Annelies of ze weer hulp kon krijgen thuis. In juni heeft ze samen met de huisarts een persoonsgebonden budget aangevraagd om zorg van in te huren. Dit is in augustus toegezegd voor 8 uur per week. De drie keer 40 minuten per week die ze nu krijgt, komt daarbij niet in de buurt.

"Ik betaal al 4 maanden een verplichte eigen bijdrage, maar de hulp is er niet. Elk loket moet ik opnieuw een aanvraag doen, niemand communiceert met elkaar en ik moet nu weer weken wachten tot het misschien uiteindelijk gaat gebeuren, omdat er fouten zijn gemaakt."

Moedeloos

Inmiddels ontspant Annelies niet meer en is ze al 4 maanden nauwelijks buiten geweest, ze kan haar man niet alleen laten. Ze wordt moedeloos van het wachten op hulp en maakt zich zorgen over haar eigen gezondheid.

Het geval van Annelies en Jan staat volgens het onderzoek voor een grote groep. Een derde van de zorg afgeschaald en dit wordt voor 80 procent opgevangen door mantelzorgers. In 10 procent van de gevallen wordt de zorg momenteel zelfs helemaal niet opgevangen.