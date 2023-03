De uurtarieven om zorg in te kopen zijn in 33 gemeenten verlaagd, soms tot het minimumloon. Daardoor kunnen mensen de zorg die ze nodig hebben niet meer inkopen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen zelf hun zorg kunnen inkopen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, thuiszorg, maar ook voor persoonlijke begeleiding. EenVandaag sprak tientallen budgethouders, veel willen anoniem blijven omdat ze naar eigen zeggen geen ruzie willen met de gemeente. Die gaat later immers ook weer over hun indicatie.

Tekorten op de begroting

Gemeenten zijn verplicht een reëel tarief te betalen, maar de hoogte daarvan is niet wettelijk vastgelegd. Veel gemeenten kampen al jaren met flinke tekorten op de begroting. "Doordat gemeenten zelf de hoogte van de tarieven mogen bepalen, is het aantrekkelijk om hierop te bezuinigen. Kortingen op het tarief van 20, 30, of zelfs 50 procent zijn geen uitzondering", vertelt directeur Aline Molenaar, voorzitter van pgb-verenging Per Saldo.

"Wij willen ook meer sturing vanuit het ministerie zodat er landelijke tarieven komen, zo voorkom je dat mensen in de problemen komen en dat er grote regionale verschillen ontstaan."

Geen landelijk tarief

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport laat in een reactie weten dat haar ministerie met een richtlijn komt: "Het voelt heel gek dat er verschillen zitten tussen gemeenten. Samen met de Vereniging van Nederlands Gemeenten proberen we tot een uniforme werkwijze te komen over hoe een tarief tot stand komt. Zo moet duidelijk gemaakt worden dat een tarief toereikend is, en hoe het tot stand komt."

Maar de minister wil niet de wet aanpassen om tot landelijke tarieven te komen. "Wisselende tarieven per gemeente lijkt gek, maar gemeenten moeten ook de ruimte krijgen om de lokale situatie goed te laten meewegen. Die verantwoordelijkheid ligt ook daar. Als mensen niet uitkomen met hun pgb dan moeten ze daar melding van maken."