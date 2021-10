Het nieuwe kabinet moet samen met verzekeraars bepalen wat er gedekt wordt bij schade door klimaatverandering, zoals de overstromingen in Limburg. Dat zegt D66-Kamerlid Raoul Boucke.

Vandaag kwam de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met een rapport over verzekeringen bij schade die door klimaatverandering komen, zoals het verzakken van funderingen bij ernstige droogte, of waterschade bij de overstroming van de grote rivieren. AFM wil dat de overheid zich bemoeit met het verzekeren van schade bij klimaatrampen, want dat wordt nu vaak niet standaard gedekt.

Oproep aan kabinet

"Ik vind dat de politiek er in de eerst plaats moet zorgen dat we erger voorkomen", zegt Boucke van D66 over klimaatverandering. "Want de gevolgen ondervinden we nu al. Het is 2 seconden voor twaalf."

"Het dekken van schade voor mensen is zeker iets waar een nieuw kabinet zich over moet buigen, samen met de verzekeraars. Dat moet hoog op de agenda staan. Want nat wordt natter en droog wordt droger. De kans op overstromingen wordt groter. Het is belangrijk dat we samen met de verzekeraars kijken wat er op ons af komt en hoe we de risico's zoveel mogelijk afdekken, ook financieel."

Nationale ramp

Dat je je niet kunt verzekeren voor bijvoorbeeld waterschade, ligt genuanceerder, zegt directeur van Schade Particulieren Achmea Karin Bos. "We hebben kleine overstromingen opgenomen in de polis. Dus we konden mensen in Limburg bijstaan. Maar overstromingen van primaire waterkeringen, zoals bij de Rijn of de Maas, worden niet gedekt. Dat risico is te groot."

"Want als grote waterkeringen overstromingen, spreken we van een nationale ramp. Die gevolgen zijn te groot om voor verzekering te dragen", zegt Bos. "Wij pleiten er dan ook voor dat we voor de dekking van overstromingen van primaire waterkeringen samen met de overheid op zoek gaan naar een oplossing."

Informeren

Bos zegt dat de overheid transparanter moet zijn over wat er wordt uitgekeerd bij nationale rampen. "En ook wanneer en hoeveel er wordt uitgekeerd."

De overheid moet sowieso komen met stevig klimaatbeleid, zegt Boucke. "Daarnaast moeten mensen goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van klimaatverandering."