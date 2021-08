Het is inmiddels 3 weken geleden, maar Ellie krijgt nog altijd de rillingen als ze denkt aan de overstromingen in Zuid-Limburg. Ze is slecht ter been en zat 2 uur lang vast in haar huis in het smerige en ijskoude water.

Ellie is erg emotioneel. "Het is moeilijk. Je hebt heel wat meegemaakt, hè. Vooral omdat ik niet kan lopen."

Op een brancard het huis uit

Ze heeft beenprotheses en kon geen kant op toen het water het huis binnenstroomde. Het water stond op een gegeven moment zelfs 60 centimeter hoog. "Ik heb 2 uur in het water gezeten. En dat was zo koud, zo koud. Het was zo akelig", vertelt Ellie.

Ze durfde het niet aan om te lopen in het huis, omdat ze bang was dat ze zou vallen. Door haar protheses moest ze noodgedwongen blijven zitten. "Uiteindelijk heeft de brandweer mij eruit gehaald met de brancard." De hond stond op tafel om zijn voeten droog te houden.

Elektrisch bed kapot

Omdat Ellie slecht ter been is, hebben zij en haar man Rycel allerlei hulpmiddelen in huis. Ook die gingen kapot door de overstromingen. Ruim 2 weken later hebben ze gelukkig een elektrische rolstoel. "Die hebben we te leen. Anders komt mijn vrouw ook nergens", zegt Rycel. Maar de motor van het elektrische bed is kapot en de sta-op-stoel die het voor Ellie makkelijker maakt om op te staan, is ook niet meer te gebruiken. Ze wachten nog tot die dingen vervangen worden.

"We hebben bijvoorbeeld ook aangepaste schoenen", zegt Rycel. "Daar kun je nu niet meer op lopen. Die kosten 1.050 euro per paar. Die krijg je normaal via de verzekering maar periodiek. Dus die moet je nu zelf betalen." Los van de materiële schade denkt Ellie dat het emotioneel ook zwaar blijft. "Daar blijf je denk ik een tijdje last van houden."

'Iedereen biedt je hulp aan'

Rycel spreekt vol lof over hoe snel hun huis is opgeruimd en schoongemaakt. "Er is door zo'n tien mensen 400 uur gewerkt aan het schoonmaken in ons huis."

En dat is ook het enige positieve nieuws, zegt Ellie: "Dat je zoveel hulp krijgt van lieve mensen." Er waren mensen die in hetzelfde dorp wonen, maar die Rycel en zijn vrouw niet kenden. "Die komen dan allemaal uit alle gaten gekropen en bieden je hulp aan."

Kromgetrokken deuren

Door het harde werk ziet het huis er weer een beetje opgeruimd en schoon uit, maar zoals het was voordat het water kwam, is het nog lang niet.

"De deuren krijg je bijvoorbeeld niet meer dicht", zegt Ellie over het kromgetrokken hout. "Alles moet eruit. Opnieuw witten. Een nieuwe keuken. De muren moeten gedaan worden. Je moet met een aannemer gaan werken. Dat gaat lang duren. En kunnen we hier blijven als dat allemaal gaat gebeuren?"

Vakantiepark

Het echtpaar is twee nachten bij hun dochter geweest, maar dat is eigenlijk geen oplossing op lange termijn. "Mijn vrouw moet dan op de bank slapen, maar de douche is boven. Dus ze kan dan niet douchen", vertelt Rycel.

Ze denken erover na om naar een vakantiepark te gaan. "Maar die zitten nu helemaal vol, met Nederlanders die op vakantie willen, maar ook met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als wij."

Geruchten over schadevergoeding

Zoals meer gedupeerden van de waterschade in Limburg aangeven, horen Rycel en Ellie ook geruchten over wat er wel en niet verzekerd wordt. "Eerst zit je diep in de shit en maak je je zorgen over het schoon krijgen van je huis. En daarna ga je je zorgen maken over hoe het nu verder moet. Ook financieel", zegt Rycel.

"En dan hoor je de meest vreemde verhalen over experts. Over schade-experts die zeggen: dit en dat kunt u nog wel gebruiken, en zoveel poetsuren betalen we u niet."

Nieuwe keuken

Gelukkig stelde hun eigen schade-expert ze gerust. "Ik zei meteen dat ik er niet rijk van hoef te worden, maar de schade-expert zei dat we goed verzekerd zijn en dat we recht hebben op bepaalde voorzieningen."

"We krijgen een nieuwe keuken. Hij zei: 'Je krijgt geen IKEA-keuken, maar ook niet een van 60.000 euro'. We hebben gewoon een bedrag afgesproken waar wij heel goed mee kunnen leven. Maar er zijn ook experts bij die zeggen: 'Als u de pootjes van dat ding nog even opschuurt, kunt u dat nog gebruiken'."