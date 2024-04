Al dagen zijn er flinke overstromingen in het zuidwesten van Rusland. Dammen zijn doorgebroken en huizen zijn weggevaagd of totaal onbewoonbaar. Mensen mogen zelfs geen water uit de kraan meer drinken. Maar de Russische overheid neemt amper maatregelen.

"Het gaat om een gigantisch gebied, meerdere keren Nederland. En dit is een gigantisch probleem voor de getroffen mensen", vertelt Ruslandkenner Helga Salemon over de overstromingen in het Oeralgebied.

'Begin van een ecologische ramp'

Overstromingen vinden in principe jaarlijks plaats in dit gebied, maar door extreme weersomstandigheden - lange droge periodes opgevolgd door lange periodes van hevige regenval - is het waterpeil in rivieren rondom de Oeral uitzonderlijk gestegen. Ongeveer 13.000 mensen zitten zonder water en moeten worden geëvacueerd.

"Je moet je voorstellen dat je geen water uit de kraan kunt drinken. Dat water is heel hoog gekomen, huizen staan onder water. Dat betekent dat de chemische industrie, begraafplaatsen, dood vee, dat is allemaal in het water gekomen. Dus ecologen zeggen, dit is slechts een begin van een ecologische ramp", zegt Salemon

Eigen verantwoordelijkheid

Ondanks het feit dat de situatie steeds slechter wordt, heeft de regering nog niet ingegrepen. Op televisie wordt, voornamelijk door Poetin, gedaan alsof de situatie onder controle is. En de burgemeester van Oeral, Sergej Salmin, roept het volk zelfs op om zelf actie te ondernemen, vertelt de Ruslandkenner.

"'De redding van de drenkelingen is een zaak van de drenkelingen zelf', dat is een Russische uitdrukking. Hoe ironisch is het dan dat de burgemeester zegt, 'echte patriotten klagen niet, die gaan zelf wat doen'. De overheid legt de schuld bij de mensen neer."

Schuld van overheid

Salemon laat weten dat ze het geld in eigen zak hebben gestoken en preventieve signalen niet hebben opgevangen. "Wat ze verzwijgen is dat die ramp is veroorzaakt omdat de leiding daar een dam heeft gebouwd op een plek waar dat niet moest."

De huidige situatie is volgens experts dus geen natuurlijke ramp, zoals de Russische overheid beweert, maar veroorzaakt door nalatigheid.

'Poetin komt nooit bij een ramp'

Ook Poetin zou volgens Salemon niets doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de ramp. Maar wanneer hij zijn volk via televisie toespreekt wekt hij de indruk dat hij alles onder controle heeft.

"Poetin komt nooit bij een ramp, hoe erg het ook is. Hij kan geen slecht nieuws hebben, dus hij komt pas als het kalf al letterlijk verdronken is. Als de huizen er schijnbaar weer aardig bij staan, dan komt hij. Dat is zijn tactiek, want slecht nieuws is geen nieuws", legt de Ruslandkenner uit.

Repressie en propaganda

"Toch komt hij hiermee weg door te laten zien dat hij vanuit zijn werkkamer alles onder controle heeft", vervolgt Salemon. Volgens haar zal het Russisch volk zich namelijk niet snel keren tegen Poetin, die sinds 2008 de president van Rusland is.

"De gemiddelde Rus denkt dat het niet aan Poetin ligt, maar aan de bestuurders van het gebied. Voorlopig komt hij er dus met een combinatie van repressie en propoganda mee weg", concludeert ze.