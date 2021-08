De stank is niet te harden en de modder niet weg te krijgen. 2 weken na de dijkdoorbraak aan de Geul is het letterlijk dweilen met de kraan open. Mare, Frank en Helene wonen er en vertellen hoe hun dagen er nu uitzien.

De oude molen uit ongeveer 1.700 in Vijlen, waarin Mare van Everdink woont, is verwoest. Ze runt er ook een bed & breakfast. Of eigenlijk, runde. Want daar kan nu niemand meer slapen. Alles wat beneden stond aan meubels en apparatuur heeft ze moeten weggooien. "Koelkasten, vriezers, de wasdroger en de wasmachine. Alles wat elektrisch is, is weg."

Bron: ANP Mare van Everdink uit Vijlen

Moe en emotioneel

De elektrische droogmachine draait overuren. "We hebben al 150 liter water uit deze ruimte gepompt", vertelt ze vanuit de woonkamer. De b&b zat helemaal vol tot half september. "Maar nu zijn we tot half september bezig met opruimen, schat ik."

4 jaar geleden verbouwden ze de b&b helemaal. "We zijn terug bij af, want de verbouwing kan weer helemaal opnieuw. Als Mare denkt aan hoe ze zich nu voelt, is ze vooral moe en emotioneel. "Ik heb bijna zoiets van: ik ga het verkopen. Dag. Dat doe je niet, maar je kan de motivatie even niet meer opbrengen."

Luisteren het gesprek met Mare en verslaggever Joris Kreugel terug

Overal een keuze over maken

Het opruimen wordt flink onderschat, zegt Mare. "Je moet bij elk ding bedenken: ga ik dit bewaren of weggooien? Gaat het nog rotten of komt er schimmel op? Gaat de stank er ooit uit? Ze schat de schade bij haar thuis en in de b&b op zo'n 20.000 euro.

Ook bij Frank draait de droogmachine overuren. Hij trekt per etmaal 100 liter vocht uit de ruimte. De muren moesten schoongespoten worden om het slip weg te krijgen. Hij klust veel, maar zijn gereedschap is allemaal verroest. "En het bankstel dreef door de kamer." Zijn hele woonkamer is leeg.

Tot de kerst bezig

Toen op een gegeven moment de hele woonkamer blank stond, is hij gek genoeg naar bed gegaan om te slapen. "Op een gegeven moment ben je op. Je bent dan al uren bezig geweest om spullen te redden. Ik heb niet rustig geslapen natuurlijk, maar er is een einde."

Los van de stank en het vocht, moet er van alles geregeld worden. Hij heeft nu ongeveer 10.000 euro uitgegeven om het huis weer op te bouwen. Hij denkt tot de kerst bezig te zijn met het schoonmaken en verbouwen van het huis.

Bron: EenVandaag Frank Hoffman uit Valkenburg

Op campingstoelen zitten

De muren in de woonkamer van Helene Lindelauf uit Mechelen zijn vies geel van kleur. "Tot zo hoog als het water heeft gestaan", zegt ze. Ze is bezig met het behang eraf te krappen. "Maar zolang als de droger nog vocht uit de ruimte trekt, kan ik niet behangen."

Ze woont al 30 jaar in Mechelen. Haar kelder is weleens ondergelopen, door de Geul die langs haar tuin loopt, maar zoiets als 2 weken geleden heeft ze nog nooit meegemaakt. Samen met haar man en zoon zit ze nu al dagen in een hele kale woonkamer waar alleen 3 campingstoelen en een tafel staan. Want meubels hebben ze niet meer.

Bron: EenVandaag Helene Lindelauf uit Mechelen

Veel troep uit België

Van 7.00 uur 's morgens tot 21.00 uur 's avonds maken Helene en haar gezin schoon in het huis. "En daarna val je om en ga je slapen. Om de volgende dag weer opnieuw te beginnen."

En het schoonmaken is niet zoals een badkamer die je één keer per week schoonmaakt. Want in de Geul zit enorm veel afval, vertelt ze. "Wij hebben allemaal regeltjes over wat er in het water mag, maar dat heeft België niet. Zij lossen alles op de Geul. En dat water hebben wij allemaal hier."