Vanuit het hele land komen vrijwilligers dit weekend naar Limburg om in de overstroomde provincie te helpen opruimen. Boswachter Eva Sparreboom vindt het hartverwarmend, maar waarschuwt de opruimers niet op eigen houtje te gaan.

Het is inmiddels 2 weken nadat zich een regelrechte ramp voltrok in het zuiden van ons land. Waar een dag eerder nog auto's reden, gutste ineens water door de straten. Met een enorme kracht nam het alles mee dat het op zijn route tegenkwam. Boswachter Eva Sparreboom neemt met lede ogen de schade in haar gebied op: "Het is écht niet best."

Afval uit Frankrijk

"Her en der liggen koelkasten, schuttingen en meubilair," ziet Sparreboom. "De meeste spullen zijn helemaal uit België deze kant op gedreven. Sommige dingen zelfs uit Frankrijk." De boswachter is blij dat de spullen tenminste nog in Limburg zijn achtergebleven. "Er zitten ook veel gevaarlijke stoffen bij, als dat in zee was beland dan waren we nog veel verder van huis."

"We hebben eerst aannemers met machines de gebieden ingestuurd, die hebben met grof geschut al veel slagen gemaakt. Eerst moesten namelijk alle gevaarlijke dingen worden verwijderd." Sinds deze week wordt er ook met grote groepen vrijwilligers opgeruimd. Sparreboom is vandaag met een groep van twintig vrijwilligers het bos in. "Want er ligt ook echt nog heel veel klein afval, daar zijn we nog wel even druk mee."

Bron: EenVandaag Meerssen, 2 weken geleden, is een van de zwaarst getroffen gemeenten

Hartverwarmend

Staatsbosbeheer vindt het hartverwarmend hoeveel mensen komen helpen met opruimen. "Sommigen zijn gewoon bereid om een paar uur te rijden, dat is fantastisch," zegt Sparreboom. "Ik pink af en toe wel een traantje weg. Het is prachtig dat zoiets ergs mensen toch bij elkaar brengt."

Ze vindt het fijn dat mensen zich realiseren dat na het geweld van de natuur, de ramp nog lang niet voorbij is. Hoe meer extra handen, hoe beter. Via de website van Staatsbosheer kunnen mensen zich aanmelden als vrijwilliger en dat wordt massaal gedaan.

Ga vooral niet op eigen houtje de gebieden in, het is nog lang niet overal weer veilig.

Niet op eigen houtje

Toch waarschuwt de boswachter ook: "Ga vooral niet op eigen houtje de gebieden in, want het is echt nog niet overal veilig. In sommige gebieden hebben we nog geen controle gedaan en kunnen gevaarlijke stoffen en olievaten en dergelijke liggen." Daarnaast waarschuwt Sparreboom dat het op veel plekken nog glad is en mensen kunnen wegzakken.

Boswachters van Staatsbosbeheer geven de vrijwilligers die met een georganiseerde opruimactie meedoen een veiligheidsbriefing; ze delen vuilniszakken en prikkers uit en leggen uit hoe je wat moet je doen als je afval of gevaarlijke stoffen vindt.

Ramptoerisme

"Veel mensen zijn nieuwsgierig en willen helpen," ziet Sparreboom. "Het komt allemaal uit een goed hart, maar we zijn ook veel mensen tegengekomen die alleen even komen kijken."

"Het klinkt misschien hard, maar wij hebben ook wel wat beters te doen dan ramptoeristen wegsturen." Gelukkig begrijpen mensen het volgens de boswachter wel als er wordt aangegeven dat ze in de weg lopen. "Ze hebben het vaak niet eens door."

Nog weken bezig

Staatsbosbeheer kan de gevaarlijke gebieden ook niet afsluiten "want we kunnen het simpelweg niet handhaven." De boswachter roept daarom op om enkel samen met de boswachter de Limburgse natuur in te gaan.

De spullen die worden gevonden door de vrijwilligers worden voornamelijk verbrand. "Niets is meer te gebruiken of te recyclen," zegt Sparreboom, die ook direct constateert dat het nog wel even gaat duren. "We hebben 'helaas' geen sjabloon voor hoelang, maar we zijn zeker nog weken bezig."