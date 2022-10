Ze was pas 6 weken bezig, maar de Britse premier Liz Truss is alweer afgetreden. De afgelopen weken waren een complete chaos in Downing Street. Nederlanders Ruud en Jelle die in het Verenigd Koninkrijk wonen, vertellen wat het voor hun heeft betekend.

Ruud Jansen Venneboer runt een vakantiepark in Devon het Verenigd Koninkrijk. Hij zat in de auto en luisterde naar de radio toen Truss haar aftreden bekend maakte. "Als je voor alle drama voor de tv moet gaan zitten, kom je tijd tekort."

Eindjes aan elkaar knopen

"Ik kan het uitzingen, maar leuk is anders", zegt Jansen Venneboer die 29 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont. Op persoonlijk vlak merkte hij de aanstelling van Truss meer dan op zakelijk vlak.

"De inflatie is 10.1 procent. Politieke onzekerheid is nooit goed voor de toeristenbranche, maar het is met name echt drama voor de onderkant aan de samenleving, voor mensen die eindjes echt aan elkaar moeten knopen. Daar heeft Truss echt invloed op gehad."

Brexit

Wat er nu ook gaat gebeuren, het kan niet slechter dan nu, zegt Jansen Venneboer. "Ze was compleet niet geschikt voor de baan. Het had nooit mogen gebeuren. Ze verving ook iemand die even slecht in deze rol zat."

"Elke keer kan het weer erger", zegt Jansen Venneboer. Volgens hem is het allemaal begonnen met de brexit. "Je kunt het er niet los van zien."

'Kwart miljoen bestellingen geannuleerd'

Voor de Nederlandse ondernemer Jelle Hanse heeft het premierschap van Truss grote gevolgen gehad. Hij werkt voor een grote speelgoedproducent in het Verenigd Koninkrijk en woont er nu zo'n 13 jaar.

"Sinds zij premier is, worden er steeds meer bestellingen geannuleerd", vertelde hij vanmorgen voordat bekend werd dat Truss zou aftreden. "Winkels merken dat het rustiger wordt. De laatste 2 weken zijn een kwart miljoen bestellingen bij ons geannuleerd. Dat is best drastisch."

'Zelfs Johnson was beter'

Hanse dacht dat hij het nooit zou zeggen, maar hij vond Boris Johnson een betere premier van Truss. "Brexit heeft nog steeds veel impact. Ook in mijn branche natuurlijk. Daar had Johnson veel impact op ook, maar Truss ook zeker."

"Ze voert dingen in zonder het te bespreken met andere parlementariërs. Het laatste budget dat zij heeft ingevoerd, daar heeft ze met überhaupt niet met de adviesorganen over gesproken. En nu zie je alle chaos die er op de markt is. Zij doet er echt nog een stapje bovenop."

Drama voor VK

"Voor Truss en voor het Verenigd Koninkrijk is dit een drama", zegt Peter de Waard, voormalig Engeland-correspondent. "Dat is misschien zelfs nog een understatement. Ze is maar 45 dagen premier geweest."

"De hele economische situatie waar het land nu doorheen gaat is sowieso kenmerkend voor alles na de brexit. De economie is achteruit gekacheld. En de economie kon al niet veel meer hebben. Beleggers willen nu ook geen obligaties van de Britse staat hebben. Tja, hoe moet je dan verder?"

Overlijden Queen

"Toen Liz Truss kwam, overleed de Queen. Dat gaf Truss gekgenoeg wat ademruimte. Maar toen kwam de eerste minister van Financiën die de economie wilde stimuleren met miljarden, zonder dat ze dat geld konden uitgeven", zegt De Waard.

"De internationale gemeenschap verloor daardoor nog meer vertrouwen in het land", vertelt hij. Alles werd nog duurder en de rente steeg verder. "Eigenlijk moet de brexit worden teruggedraaid", zegt De Waard. "Maar vind daar maar een leider voor."

Komende weken

Volgens correspondent Anne Saenen is het nu mogelijk dat de conservatieven gewoon hun regeringstermijn uitzitten. "Dan hoeven er pas aan het einde van 2023 nieuwe verkiezingen te komen. Maar politiek gezien is dat niet zo wenselijk en de roep om nieuwe, landelijke verkiezingen zal steeds groter worden", vertelt ze.

"Het is de vraag of de conservatieven daarvoor zwichten. Dat zou dan pas in de zomer gebeuren, verwacht ik, omdat ze er dan waarschijnlijk positiever voorstaan in de peilingen."