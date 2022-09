De Britse pond is als een plumpudding in elkaar gezakt. En het lijkt erop dat Liz Truss daar niet snel een antwoord op heeft. Truss wil met belastingverlaging de economie op orde brengen, maar daar profiteren alleen de allerrijksten van.

Het Verenigd Koninkrijk had al te maken met torenhoge inflatie en een dalende pond. Daar komen nu de recente economische plannen van de nieuwe premier Liz Truss bij.

Geen goede start voor Truss

De gemiddelde Brit is chagrijnig, vertelt correspondent Lia van Bekhoven. De aangekondigde historische belastingverlagingen van maar liefst 45 miljard euro krijgen forse kritiek. "Dat bedrag is niet doorgerekend", zegt Van Bekhoven. "Het is dus niet bekend hoe dat geld terugverdiend gaat worden."

Van dat nieuwe plan, profiteert de rijkste 5 procent van de bevolking, zegt Van Bekhoven. De rijken worden nu rijker en de armere mensen armer. En die rijken houden vooral de hand op de knip, zegt columnist en oud-correspondent Peter de Waard. "Die geven het alleen uit aan aandelen."

Plan uit de jaren 80

Truss wil dus met belastingverlagingen de economie redden. "Ze stapt daarmee af van het idee dat de economie zo eerlijk mogelijk moet worden verdeeld. Het gaat Truss erom dat de voordelen die de allerrijksten krijgen, die 5 procent, dat die heel langzaam doorsijpelen naar de rest van het land", zegt Van Bekhoven. "Dat is een plan uit de jaren 80 en het is niet onderzocht of dat ook echt doorsijpelt."

Gisteren besloot de Bank of England 'tijdelijk' Britse staatsobligaties op te kopen om de omhooggeschoten rente naar beneden te duwen. Daarmee komt de kersverse regering nog meer klem te zitten.

Charles op het bankbiljet

"Ik voorspel je: als het portret van koning Charles III op het bankbiljet verschijnt, is het pond mogelijk geen dollar of euro meer waard", vertelt oud-correspondent De Waard.

"Toen Elizabeth werd gekroond, regeerde Groot-Brittannië nog over de golven en bestond de pond uit 20 shilling van elk 12 pence. Er moest in Nederland voor één enkele pond sterling ruim 10 gulden worden neergeteld. In de VS kostte een pond 2,80 dollar."

Brexin?

In het Verenigd Koninkrijk zelf zullen mensen de crisis natuurlijk merken. En hoewel we de crisis daar in Nederland minder zullen voelen dan voorheen vanwege de brexit, denkt De Waard dat we er wel iets van zullen gaan merken. "Nederlandse producten worden in Groot-Brittannië peperduur. Er komt bijvoorbeeld heel veel groente uit Nederland", zegt De Waard.

"Als ik mag speculeren, is mijn prognose dat als Truss er zo'n janboel van blijft maken en wordt weggestemd, haar opvolger mogelijk weer bij de EU wil. Ze wilden in de jaren 70 ook lid worden toen het misging", vertelt De Waard. "Hopelijk zullen Ursula von der Leyen en Frans Timmermans de Britten dan duidelijk maken dat zij na Turkije, Moldavië en Oekraïne in de rij moeten aanschuiven."