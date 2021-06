De Britse prins William en z'n vrouw Kate moeten meer tijd doorbrengen in Schotland, om zo het Verenigd Koninkrijk bij elkaar te houden. Daarover schrijft The Sunday Times.

Het Verenigd Koninkrijk dreigt namelijk uit elkaar te vallen. Bij recente verkiezingen wonnen de Schotse nationalisten flink: ze hebben op één zetel na geen absolute meerderheid.

'Zoete boordjes bakken'

Eerder al, in 2014, hield het land een referendum over afscheiding. Iets meer dan 55 procent stemde tegen onafhankelijkheid.

Nu groeit opnieuw het animo voor een referendum over onafhankelijkheid, tot grote zorgen van het Britse koningshuis. Zij willen namelijk het Koninkrijk behouden. Daarom moeten William en Kate nu vaker naar Schotland om "zoete broodjes te bakken", zegt Peter Brusse, meer dan 20 jaar correspondent in Londen.

De kroon staat boven de politiek

William wordt nu naar voren geschoven, omdat hij in Schotland heeft gestudeerd. Ook ontmoette hij z'n vrouw daar. "Hij vertelde vorige week dat Schotland heel bijzonder is voor hem. Zo bracht hij daar de meest verdrietige momenten in z'n leven door, hij hoorde namelijk in Schotland over het ongeluk van zijn moeder Diana, maar ook de meest gelukkige momenten spendeerde hij er, omdat hij aan de universiteit zijn huidige vrouw Kate heeft ontmoet."

Maar veel meer dan die anekdotes vertellen, mag hij ook niet. "Hij kan niet zeggen: 'Blijf bij het Verenigd Koninkrijk!' De kroon staat namelijk boven de politiek", zegt Brusse.

Economische voordelen

De nationalistische gevoelens zijn alleen maar meer aangewakkerd sinds Brexit. De Schotten stemden namelijk 'Remain',en wilden dus onderdeel blijven uitmaken van de Europese Unie. "Johnson wilde de Brexit, en nu zeggen de Schotten: Wij willen ook die afscheiding", vertelt correspondent Brusse.

Voor de economische argumenten om bij elkaar te blijven zijn de Schotten ook een stuk minder gevoelig dan bij het vorige referendum, in 2014. "Iedereen zei tegen de Britten: 'Stem tegen Brexit, je wil het economisch niet!' Maar Johnson zei altijd: het gaat om soevereiniteit. En dat is precies hetzelfde wat de Schotten nu ook zeggen."

Kilt

Johnson heeft tot nu toe geweigerd om een nieuw referendum toe te staan, maar de druk blijft groot, zegt Brusse. "Op een gegeven moment moet je dan misschien toch overstag."

William en Kate moeten dus hun beste beentje voor zetten de komende tijd. "Hij zal veel praatjes houden, en hier en daar in een kilt verschijnen", voorspelt Brusse.