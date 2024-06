De Britse premier Sunak ligt onder vuur. De aankondiging van nieuwe verkiezingen in de regen op Downing Street, het vroegtijdig verlaten van de herdenking van D-Day en een weddenschap op de datum van de verkiezingen. "Dit is slecht voor zijn imago."

"Hij zit in een negatieve spiraal van beeldvorming", reageert politicoloog Simon van Teutem op de blunders die Sunak maakt met zijn verkiezingscampagne. "Ik denk dat hij er niet meer uit gaat komen."

Blunder op blunder

De politicoloog ziet dat de Conservatieven er al een tijdje slecht voorstaan in de peilingen. Maar de blunders van de afgelopen weken helpen daar zeker niet bij, zegt Van Teutem.

Volgens de politicoloog begon het fiasco van Sunak al vrij snel met het uitschrijven van de verkiezingen in de stromende regen. "Hij was op bezoek op de scheepswerf van de Titanic. Waar natuurlijk ook door iedereen een grapje over werd gemaakt." Downing Street, werd toen 'Drowning Street' genoemd.

Niet serieus genomen

Maar wat hem vooral kwalijk wordt genomen is de maatschappelijke dienstplicht onder jongeren. Dit is volgens de politicoloog één van de grootste speerpunten uit zijn programma. Tegelijkertijd ging hij zelf eerder weg bij de herdenking van D-Day in Normandië om een tv-interview bij te wonen. "Dan neemt niemand je eigenlijk meer serieus", observeert Van Teutem.

"Je weet het natuurlijk nooit in zo'n zesweekse campagne. Het kan ook dat Labour-leider Starmer allemaal grote fouten en blunders maakt en dat mensen toch terugkeren. Maar eigenlijk is het omgekeerde gebeurd de afgelopen weken. Het gat is eerder groter geworden dan kleiner."

Blijvende gevolgen

Een andere belangrijke factor in de mislukte campagne van Sunak is de terugkeer van Nigel Farage van Reform UK, die zich weer verkiesbaar heeft gesteld, ziet Van Teutem. "Hij hoopt daarmee veel rechtse anti-immigratiekiezers van de Conservatieve Partij af te snoepen. En dat is echt een heel groot risico", stelt de politicoloog.

Mochten de Conservatieven worden ingehaald en niet meer de tweede partij van het Verenigd Koninkrijk zijn, dan voorziet Van Teutem dat dit blijvende gevolgen kan hebben voor de Britse politiek.

'Kwaad daglicht'

Op de vraag of er nog hoop is voor de Conservatieve Partij, is Van Teutem pessimistisch. "Nee, ik denk het niet. Je weet het natuurlijk nooit, zeker in de politiek. Maar dat de Conservatieven nog de grootste partij worden van het Verenigd Koninkrijk, ik durf al mijn handen in het vuur te steken dat het niet gaat gebeuren."

Volgens hem heeft dat ook te maken met Sunak zelf: "Hij zit in een 'narrative black hole'. Dus waarin er zoveel is misgegaan en zoveel negatieve dingen gaande zijn dat alles wat je nu doet in een kwaad daglicht wordt gezet. En ik denk niet dat hij dat in een paar weken nog kan ombuigen."

'Domme fouten'

De onhandigheid die Van Teutem beschrijft over Sunak wordt uitvergroot in de Britse media. Die slechte beeldvorming draagt niet bij aan zijn populariteit. Toch denkt Van Teutem dat het vooral hemzelf valt te verwijten.

"Als persoon pakt hij het onhandig aan in de beeldvorming. Dus bijvoorbeeld het bezoeken van een scheepswerf van de Titanic op de dag dat je verkiezingen uitroept, dat maakt hem niet per se een slechte leider, maar dat is natuurlijk wel hele slechte beeldvorming. En eigenlijk zou politiek moeten gaan over beleid en niet over dit soort domme fouten."