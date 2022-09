"De steunpilaar is weg", zegt oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk Peter Brusse. De Britse koningin Elizabeth overleed vandaag op 96-jarige leeftijd. "Engeland is een monarchistisch land, maar ook de republikeinen hielden van haar."

De 96-jarige Elizabeth werd eerder vandaag onder medisch toezicht geplaatst in haar buitenverblijf in Schotland. Haar kinderen, waaronder kroonprins Charles, kwamen naar Balmoral om bij haar te zijn. Ondertussen zag Brusse, die van 1964 tot 1985 correspondent in het VK was, de bezorgdheid bij de Britten toenemen.

'The Queen als houvast'

"Mensen hielden zich aan haar vast en wisten niet wat er ging gebeuren. Vandaag waren mensen verdrietig en bezorgd. De bevolking zit namelijk in een crisis, met nog steeds de brexit, een net nieuwe premier en Engeland is eigenlijk een arm land geworden."

De verslechterde gezondheid van de koningin, die al 70 jaar op de troon zit, en nu haar overlijden komt daar nog bovenop voor de Britten. "Je ziet geschokte gezichten."

Bron: AFP Kersvers premier Liz Truss op bezoek bij de Britse koningin Elizabeth.

Harry en William weer samen

Het overlijden van de Queen brengt de Britse koninklijke familie weer samen. De familiebanden zijn bepaald niet vredelievend te noemen. "Dus je zou het positief kunnen bekijken en kunnen zeggen: Harry en William zijn weer bij elkaar. Ze verenigt."

"Nu zij gestorven is, is Charles koning", legt Brusse uit. "Vanaf nu wordt hij anders beschouwd en is er afstand."

'Uitvaart wordt spektakel'

De draaiboeken voor Elizabeths uitvaart liggen klaar. "In de hele Gemenebest gaan dan op hetzelfde moment de vlaggen omhoog. En vanaf dan opent de BBC ook met 'Dit is de BBC vanuit Londen', om aan te geven dat de Gemenebest meer is dan alleen Groot-Brittannië."

Brusse verwacht spektakel bij de uitvaart. "Dat kunnen de Britten als geen ander. Het is toneelspel, theater, dat gaat echt prachtig worden. Dat wordt prachtig. Je hebt natuurlijk het parlement en de constitutie, maar het koningshuis vervult een hele belangrijke rol. Het draait altijd om die koningin."