Nu het water wat zakt, maken Limburgse ondernemers de balans op: kunnen ze de schade aan hun bedrijfspanden vergoed krijgen? Het hangt er vanaf bij welke rivier je gevestigd bent.

"Het is alsof iemand alles heeft opgepakt en het vervolgens over de ruimte heeft uitgestrooid." Mireille Hoeben kijkt beduusd rond in haar bakkerij en campingwinkel bij een resort in Roermond. Het water uit de Maas heeft veel schade aangericht.

Duct tape en zandzakken

Afgelopen vrijdag, toen duidelijk werd dat het water ook hun zou bereiken, hebben Mireille en haar partner direct maatregelen getroffen: met duct tape plakten ze ramen dicht, ze legden zandzakken voor de deuren en zetten het meubilair zo hoog mogelijk.

Maar het mocht niet baten, zagen ze toen de eigenaar van het resort zaterdag een foto stuurde van de deur waarop het logo van hun zaak bijna niet meer te zien was, zo hoog stond het water. Dat beloofde niet veel goeds.

Winkel onder water

Toen het gebied zondag weer begaanbaar was, is Mireille er meteen naartoe gegaan. "We hadden geen idee wat we binnen zouden aantreffen. En nu ik het gezien heb, kan ik het nauwelijks omschrijven." Overal drijven apparaten en meubels, het lijkt alsof de winkel is geplunderd.

Sinds gisteren zijn ze aan het puinruimen. Dat moet ook wel, want zaterdag moet de boel weer op orde zijn. Dan willen ze weer openen. Zo lang de deuren gesloten zijn komt er immers geen geld binnen. Het zomerseizoen is juist belangrijk voor hun inkomen.

Wel of geen vergoeding

En dat inkomen hebben ze heel hard nodig, want toen Mireille zaterdag de tussenpersoon van haar verzekeraar belde, liet die weten dat ze hoogstwaarschijnlijk geen schadevergoeding krijgen.

Dat is anders voor Justin Bremers. Hij hoorde vanochtend van zijn verzekeringsagent dat alle schade aan zijn café in Valkenburg aan de Geul vergoed wordt. Hij is, uiteraard, ontzettend opgelucht.

Maas en Geul

Waar in Limburg je bedrijf is gevestigd, bepaalt dus deels hoe de waterschade wordt gecompenseerd. De bakkerij en campingwinkel van Mireille Hoeben ligt bij de Maas, terwijl het café van Justin Donders aan de Geul ligt. De een heeft recht op een vergoeding van de verzekering, de ander niet.

"Directe en indirecte neerslag van lokale rivieren zoals de Geul zijn sinds 2001 goed verzekerbaar. Vrijwel alle particulieren zijn hiervoor verzekerd. Bij ondernemers verschilt het per verzekeraar en klantsituatie, dat is maatwerk", zegt directeur Geeke Feiter-van Heuvelen directeur bij het Verbond van Verzekeraars.

Onvoldoende vraag

Voor een overstroming van de Maas, een zogeheten primaire rivier, is het een ander verhaal, zegt Feiter-van Heuvelen. "Die waterhoeveelheid is niet te controleren. Bovendien is er onvoldoende vraag naar verzekeringen hiervoor."

Dit komt volgens haar door een laag 'risicobewustzijn', maar ook door het bestaan van 'gratis' overheidscompensatie. Naar schatting is 99 procent van de huishoudens en bedrijven hiervoor niet verzekerd.

Rampgebied

Bij wie ondernemers als Mireille dan wel hun schade kunnen verhalen? Primaire waterkeringen zijn geregeld in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, die van kracht is sinds demissionair premier Mark Rutte de overstromingen in Zuid-Limburg 'in formele zin' tot ramp heeft verklaard.

Die wet bepaalt dat mensen de schade die de verzekering niet dekt, zoals schade door non-primaire keringen, bij de rijksoverheid kunnen aankloppen.

Gedupeerde zelf verantwoordelijk

"Maar," zegt Feiter-van Heuvelen, "je krijgt deze financiële hulp alleen als het 'redelijkerwijs niet te verzekeren schade' is. De wet is dus een vangnet, maar de gedupeerde is zelf verantwoordelijk."

Concreter: wie zijn weggedreven auto onvoldoende verzekerd heeft, of tijdens de ramp nalatig is geweest, vist volgens deze wet formeel gezien achter het net. "Maar we zien wel politieke druk om alle gedupeerden te helpen, het is interessant om te zien wat het overheidsbesluit hierin gaat zijn."

