Het gaat om de kleinste dijk van Nederland, maar toch mocht ie van de bewoners van Kessel absoluut niet opgehoogd worden. En zelfs nu het water over het land klotst, vinden ze dat nog steeds. "Dit gebeurt maar één keer in de 10 jaar."

Het was een strijd die maar liefst 2 jaar duurde, maar uiteindelijk trokken de inwoners van Kessel aan het langste eind.

Bijzonder uitzicht

Er ging een streep door de plannen van het waterschap om het nooddijkje met 2 meter op te hogen. De ophoging was namelijk een absolute 'no go' voor het dorp.

Omdat met een hogere dijk het bijzondere uitzicht zou verdwijnen, legt Geert van Bergen uit. "Dit is zo uniek dit gebied, dat heb je echt nergens in Nederland. En die 2 meter maakt echt enorm veel uit."

Geen hoge dijk voor het huis

Uiteindelijk gingen ook de gemeente en het waterschap Limburg hiermee akkoord, omdat de bewoners unaniem waren in hun wens en er geen direct gevaar dreigde voor het dorp.

Wethouder Rob Wanten staat nog steeds achter dat besluit. "De bewoners zagen het niet zitten om een hogere dijk voor hun huis te hebben. Dat snap ik eigenlijk heel goed. Toen hebben we goed gekeken of de veiligheid in het geding was. Dat was niet het geval, omdat het land achter de huizen direct omhoog loopt. Bewoners kunnen dus altijd snel weg bij calamiteiten."

Spullen wel naar boven

Ook nu het water met bakken uit de lucht komt en op het land behoorlijk om zich heen grijpt, is er geen blinde paniek bij de bewoners van het dorp.

Wel heeft inwoner Geert voorzorgsmaatregelen genomen. "Ik heb een onderneming aan huis, dus heb de waardevolle spullen, zoals computers, heb ik naar de bovenste verdieping verplaatst."

Komende uren cruciaal

Daarnaast heeft de ondernemer ook zelf de handen uit de mouwen gestoken door met een aantal buurtgenoten een provisorisch dijkje uit de grond te stampen.

"Ik hoorde dat een vriend nog een aantal betonblokken over had die we konden gebruiken", vertelt hij. "Daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan."

Saamhorigheid

Of dat nu voldoende is, durft hij niet te zeggen."Het kan nog echt spannend worden, de voorspellingen verschillen per uur zo'n beetje. "Dus we hopen dat we er goed doorheen komen." Spijt dat er op dit moment niet een wat hogere dijk staat heeft Geert niet, ookal ziet hij het waterpeil met het uur stijgen.

"Dit hoort erbij", zegt hij. "Ik voel vooral een een enorm gevoel van saamhorigheid in het dorp. Liever een overstroming, dan een hogere dijk. Dat zeggen we hier tegen elkaar."