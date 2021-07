De overheid stelt geld beschikbaar voor de schade in Limburg door wateroverlast, maar er komen ook veel burgerinitiatieven op gang. "Het geld van de overheid kan nooit alle kosten dekken", zegt Sam Vervoort (25) van HelpLimburg.nl.

Samen met Dave, een van zijn vrienden, was Sam hard aan het nadenken wat te doen. "Er werd opgeroepen om niet naar het gebied te gaan, dus toen kwam het idee om geld in te zamelen." Inmiddels staat de teller binnen 24 uur op 11.000 euro. Het geld wordt later met behulp van de getroffen gemeenten ingezet waar nodig.

'Schadevergoeding vast niet genoeg'

Sam hoorde dat Giro555 geen actie wil en kan doen. "Ze zeggen zich vooral op ontwikkelingsgebieden te richten." En het geld van de overheid kan nooit alles dekken. "Maar dat is volgens mij om te zorgen dat gedupeerden een schadevergoeding krijgen. " Hij denkt dat dat maanden gaat duren. "En een horecazaak die nu weer maanden dichtmoet, krijgt denk ik nooit alle kosten vergoed."

Een streefbedrag is er niet. De doneeractie blijft online zolang er geld binnenkomt. "We krijgen donaties uit heel Nederland. Het loopt heel goed. Echt boven verwachting."

Facebookpagina

Vriend Dave is drummer bij een bekende band in de regio, Wir Sind Spitze!, en kent daarom veel mensen. "Als corona het toelaat willen we later onze actie afsluiten met een benefietconcert." Zelf woont Sam in Steyl, in de buurt van Venlo. De hoogste stand van de Maas moet daar nog komen. "Naar verwachting is dat morgen zover. Dus je ziet nu mensen meubels uit huis halen."

Bij hem in de buurt worden ook andere acties op touw gezet. "Bierbrouwer Hertog Jan stelt lege bierkratjes beschikbaar om meubels op te zetten. Supermarkten hebben aangeboden om extra te helpen met boodschappen bezorgen. En we krijgen ook mails van mensen die met vrachtwagens willen rijden, of andere spullen hebben. Die verwijzen we dan naar de Facebookpagina Hulp Gezocht/Aangeboden na watersnood Limburg.

Gegevens in een Google Doc

Een andere groot initiatief is Watersnood Limburg Dierenhulp. In dit online document kunnen mensen kort beschrijven welke ruimte of wat ze aanbieden en hun telefoonnummer achterlaten. En dat doen mensen massaal. Alleen al voor de opvang van huisdieren hebben ruim 400 mensen zich gemeld.

"Ik keek op de Facebookpagina Hulp Gezocht/Aangeboden na watersnood Limburg van Petra Spin en zag dat er zoveel werd aangeboden, maar dat er geen structuur was. Het was moeilijk terug te vinden. Samen met drie anderen heb ik het toen opgepakt", zegt Maaike Remmerswaal uit Breda.

'Hopelijk wordt het aangenomen'

"We kennen elkaar helemaal niet, maar we hadden ons allemaal aangemeld voor de Facebookgroep. We hebben een keer gezoomd met elkaar en toen hebben we deze internetpagina opgezet. We hebben er eigenlijk niet over nagedacht. Mijn hart gaat elke keer open als ik alle reacties zie", vertelt Maaike.

Sinds vandaag kunnen ook mensen die een huis of ruimte beschikbaar hebben voor mensen op deze site gegevens achterlaten. Dat hebben al bijna 100 mensen gedaan. "Ik denk dat het later ook belangrijk wordt dat er spullen worden ingezameld, dat gaan we er dan ook bij doen." Ze hoopt dat getroffen mensen de pagina weten te vinden. "Ambulancepersoneel, vervoer, medici, para-medici. Van alles biedt zich aan."

Lege bierkratjes

"Ik denk dat we de 5.000 al gepasseerd zijn", zegt Mischa Peute van brouwerij Hertog Jan over de lege kratten voor mensen in de buurt. "We hebben dat vanmorgen verzonnen, dat dat wel handig zou kunnen zijn voor meubels. We hebben het in een app-groep voor bewoners uit het drop gezet en binnen enkele minuten stonden de eerste 10 of 12 auto's al op de stoep."

"Er zijn er nog wel een paar duizend over", zegt Peute. Zelf noemt hij een kleine geste om de mensen te kunnen helpen. "Dat moet je gewoon doen. Het is op is op." De brouwerij wordt nu compleet ontruimd. "Binnen een paar dagen hopen we het weer op te kunnen pakken. Beter uit voorzorg handelen dan spijt achteraf." Het is onduidelijk of consumenten iets van het stoppen van het brouwen gaan merken in de schappen.

Bron: ANP Een kastje wordt uit een huis in Roermond gehaald

Caravan in Zeeland

Eva van Ierland stelt zelfs haar caravan in Zeeland gratis beschikbaar voor gedupeerden uit Limburg en omgeving. De caravan stond toevallig leeg. "Hij staat op een camping vlakbij Zoutelande en ik had een afzegger. De campings in Zeeland zitten natuurlijk helemaal vol, dus ik kan me voorstellen dat ik iemand met kindjes er blij mee kan maken."

Ze heeft tot nu toe nog geen reacties. "Ik twijfelde ook wel of ik het moest doen, want ik wil geen vervelende reacties. Maar ik dacht: normaal kan je alleen succes zeggen en hartjes turen, maar nu kan ik echt iets doen om te helpen. Mijn man zei ook: o wat goed, daar zou ik zelf nooit aan denken."