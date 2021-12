Van de tuin winterklaar maken kijkt niemand meer op. Maar door klimaatverandering wordt het wáterklaar maken van de tuin ook steeds belangrijker.

Rudy Klaassen woont in Geleen, waar afgelopen zomer zijn garage vol met water liep: "Er was flinke wateroverlast in de garage. Dat kwam doordat de riolering de hoeveelheid water niet meer aan kon. We hadden het hier tot 40 centimeter hoogte staan."

Het riool afgekoppeld

Rudy besefte dat hij op zoek moest naar manieren om dit een volgende keer te voorkomen. Hij begon met het afkoppelen van zijn riolering en raad dat anderen ook aan. "Bij de meeste gebouwen valt de regen op het dak, gaat het via de dakgoot en regenpijp naar beneden en gaat het via de huisaansluiting naar het riool onder de weg. Ik heb er nu voor gezorgd dat het water naar de tuin wordt geleid in plaats van naar mijn garage."

Voor de garage heeft hij een dompelpomp geplaatst. Die pompt het water naar een vijver in zijn tuin. "Veel garages in Limburg lopen naar beneden waardoor het water makkelijk de garage instroomt. Daarom heb ik een vijver gemaakt om het in op te vangen", vertelt Klaassen.

Watervriendelijke bestrating

Wat Rudy heeft gedaan, kan bij meer huizen. Leon Geilen is wethouder in Sittard-Geleen. Hij geeft subsidie om huizen van voor 2000, die nog aangesloten zijn op een regenwaterriool, daarvan af te koppelen. Water kan op die manier in plaats van naar het riool bijvoorbeeld naar een vijver stromen, maar er bestaat ook speciale waterdoorlatende tuinbestrating.

"Dat voorkomt hittestress van de tegels in de tuin, wat betekent dat tegels de warmte van de zon opnemen en dat vervolgens weer uitstralen", vertelt Geilen. "Het zorgt dus voor meer koelte in hete zomers. Voorbeelden van zulke waterdoorlatende bestrating voor in de tuin zijn grind, schelpen en dennenschors."

Ondergronds water opvangen

Maarten Bruns helpt als projectleider Tuiny Forest bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) mensen bij het vergroenen van hun tuin. Hij raadt aan om je tuin ook waterklaar te maken door regenwater zelf op te vangen. Een van de mogelijkheden daarvoor is om infiltratiekratten te gebruiken.

"Dat zijn open kratten met een doek eromheen die je in de tuin kan ingraven", zegt Bruns. "Die graaf je in op de plek waar het water naar toe stroomt vanuit het huis de tuin in. Op de plekken waar de kratten zijn ingegraven kan het water vervolgens makkelijker de grond in zakken." Elke krat kan zo'n 250 tot 300 liter water opslaan.

Meer groen erin

Een andere, misschien wat makkelijkere optie, is een regenton in de tuin zetten. "Die vangt ook water op waar je vervolgens je planten mee water geven of je hebt wat extra water voor de vijver in je tuin." Rudy Klaassen maakte zijn tuin ook waterklaar door die sterk te vergroenen. Zo kan hij nu oesterzwammen uit zijn eigen tuin oogsten. Ook heeft hij vogelhuisjes opgehangen en laat hij de bladeren voor de dieren liggen.

"Het waterprobleem in mijn tuin is nu opgelost. Maar het probleem is groter, het gaat ook om het ecosysteem en biodiversiteit van de natuur." Bruns is het daarmee eens. "Kies vooral voor veel groen in je tuin. Plant bomen en planten in je tuin, die wortelen dieper dan een gazon. Daardoor wordt het water beter opgenomen in de grond."

De grond losmaken

Een tuin waterklaar maken kan ook door de grond regelmatig te spitten. Bruns: "Als de grond goed is aangestampt laat het geen water meer door. Door de grond te spitten maak je weer ruimte in de grond voor het water. Ook als je losse grond hebt is het goed om regelmatig te spitten."

Bruns benadrukt daarbij: "Je begint niet alleen met zulke alternatieven omdat je geen wateroverlast wil hebben, het zorgt er in de zomer ook voor dat je tuin niet verdroogt. Het werkt voor tijden van watertekort en wateroverlast."