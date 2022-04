Het regent nauwelijks in Nederland dit voorjaar en dat is op steeds meer plekken te merken. Zo ook in de Achterhoek, waar boeren al jaren kampen met een te laag grondwaterpeil: "Soms dacht ik, waar is al dat water gebleven?"

Afgelopen maart is volgens het KNMI een van de droogste sinds het begin van de metingen in 1901. Dit jaar lijkt nu al de kant op te gaan van de 5 procent droogste jaren ooit. En 2022 is nu al droger dan 2018, toen het 3 jaar lang te droog bleef.

Heel veel regen nodig

De gevolgen van die droogte zijn inmiddels op steeds meer plekken in Nederland te merken. De grond heeft weinig tijd om te herstellen en grondwaterstanden blijven zakken.

Om de grondwaterstanden aan te vullen is heel veel (miezer)regen nodig. Alleen dan kan het rustig de grond intrekken, zodat planten het kunnen opnemen.

Tientallen stuwtjes

Omdat die grote hoeveelheden regen jaar na jaar uitblijven hebben veel boeren maatregelen genomen. Zo ook melkveehouder André Ormel uit Lintelo. "Ik kon de afgelopen jaren in deze periode over de bodem van de sloot lopen, dit jaar staat er zowaar water in."

In februari viel er nog wel regen, dat heeft hij opgevangen in slootjes door middel van tientallen stuwtjes. Later kan hij dit over het land laten uitlopen.

Bekijk ook Hoe een ondergrondse wateropslag de oplossing kan zijn voor verdere verdroging van Nederland

Snel van de akker

Dat is een nieuwe benadering voor boeren. In het verleden lieten zij regenwater vaak juist te snel van hun akkers lopen.

"Daarnaast zag je nog weleens in het voorjaar dat in natte periodes de sloot vol met water lag. En als het dan een paar dagen droog was en je kwam weer terug bij die sloot, dan was het water weg."

'Alle hens aan dek'

Volgens het waterschap zijn deze projecten voor veel boeren. "Dit is een cruciale periode. En het ziet er zeer matig uit. Het is alle hens aan dek." Waterschap Rijn en IJssel heeft inmiddels ruim honderd stuwtjes in boerensloten geplaatst en er staan er nog ruim tweehonderd op de planning.

De boeren in de Achterhoek zien natuurlijk liever een flinke regenbui de komende tijd, maar dat hebben ze niet in de hand. Dankzij de stuwtjes zien ze de komende zomer wel vol vertrouwen tegemoet.