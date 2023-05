De Dopingautoriteit waarschuwt opnieuw voor de gevaren van fitness-supplementen. Deze middelen, die erg populair zijn bij jongeren, kunnen verboden stoffen bevatten. "Vertrouw de influencer niet op zijn blauwe ogen of mooie lijf."

Dat adviseert sportdiëtist Esther van Etten.

Speed

Met name de pre-workout shakes kunnen erg gevaarlijk zijn, legt zij uit. In deze poeders, die je voor het sporten neemt, zit vaak een hoge concentratie cafeïne. Maar soms wordt ook gebruik gemaakt van de verboden stof dimethylamylamine (DMAA).

DMAA is sinds 2012 verboden in Nederland, en wordt goed verborgen op etiketten onder termen als geranamine of geranium extract. De effecten van DMAA zijn te vergelijken met dat van amfetamine, in de volksmond beter bekend als de harddrug speed.

Moeilijk uit te zoeken

Deze substanties worden gebruikt om sneller zichtbaar resultaat te behalen bij het sporten, legt Van Etten uit, terwijl het bij veel middelen niet aangetoond is dat het werkt.

"Het credo 'baat het niet, dan schaadt het niet' gaat hier niet op. Maar het is erg ingewikkeld om uit te zoeken wat er nou precies in een pot zit. Als het mij al niet lukt, dan is er voor de consument helemaal geen beginnen aan."

Het ideale lichaam

Maar de sportdiëtist komt de middelen wel steeds vaker in de praktijk tegen. De supplementenbusiness op sociale media is gigantisch, en veel jongeren worden door influencers met 'het ideale lichaam' overgehaald om ook pepmiddelen te gebruiken.

"Het wordt verkocht alsof het een wondermiddel is. Terwijl je voor een spiermassa veel en hard moet trainen en ook aanleg nodig hebt. En goed slapen, rusten en eten, dat is het belangrijkste. Spiermassa is niet te koop. Nou ja, het is wel te koop maar dan zit je direct aan de echt foute middelen", zegt Van Etten.

Wet- en regelgeving nodig

Van Etten maakt zich erg zorgen, voornamelijk over jonge jongens. Online zien zij overal gespierde mannen, de zogenaamde fitfluencers, waaraan ze zich spiegelen. De online fitnessgoeroes krijgen er vaak grote geldbedragen voor betaald.

"De wetenschap verliest het van de mooie verhalen. Dat is een enge constatering. Daarom moet er een platform met goede, duidelijke en vooral kloppende informatie komen over hoe je wél op een gezonde manier je spiermassa kunt vergroten. In tegenstelling tot wat sommige influencers delen op hun social mediakanalen. En ook: goede wet- en regelgeving voor deze supplementen."

Obsessie

Jongens die het ideaalbeeld proberen na te streven en op papier heel gezond leven, zijn dat vaak verre van. En die trend blijft erg onder de radar volgens Van Etten. "Het nastreven van een laag vetpercentage, waardoor je bijvoorbeeld een zichtbare sixpack krijgt, is niet gezond. Een laag vetpercentage maakt je je immuunsysteem minder sterk, je vet heb je ook nodig."

Deze levensstijl ziet de sportdiëtist vaak omslaan tot een obsessie, en soms zelf tot een eetstoornis. "Ze zijn soms alleen maar bezig met veel trainen, eten alleen maar gezond en houden alles dat ze eten tot in de kleinste details bij. Om lichamelijk tot een ideaal te komen. Veel van die jongens voelen zich ook helemaal niet fit, niet energiek, voelen zich niet prettig en zijn alleen maar bezig met de gedachte dat ze niet dik mogen worden. Het gaat soms echt van kwaad tot erger."

Constant in overdrive

Het EenVandaag Opiniepanel signaleert deze trend in hun onderzoeken onder het jongerenpanel van 3Vraagt al langer: "Wat ons opvalt is dat vooral jonge mannen steeds onzekerder zijn over hun lichaam. 2 jaar geleden zei nog 15 procent van de jonge mannen aan ontevreden te zijn. Nu is dat bijna verdubbeld en zien we dat bij 28 procent."

Dit beeld wordt onderstreept door Van Etten. "Ik zie steeds meer jongens met eetproblemen, dat moeten we niet willen. Maar dat komt echt door social media. We vergelijken onszelf constant met elkaar, daar word je erg onzeker van. Als je er die problemen hebt ga je steeds een stapje verder. Dan raakt je lichaam raakt uitgeput, je geest raakt uitgeput. Als je continu in overdrive zit dan krijg je een keer de klap van de molen. En het is moeilijk om daarvan te herstellen", zegt Van Etten.