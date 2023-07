Het gebruik van drugs wordt onder jongeren steeds normaler gevonden, bleek vandaag uit onderzoek onder leden van het Opiniepanel. Toch heerst er nog een bepaald beeld van drugsgebruikers, zien Hans (24) en Rob (26). En dat zouden ze graag anders zien.

Voor hen is af en toe drugs gebruiken, zolang je er controle over hebt, niet heel anders dan alcohol drinken.

Op een feestje

Hans* gebruikt zelf weleens wiet, zegt hij: "Dat doe ik één keer per week of 2 weken, voor mijn plezier. Met huisgenoten op de bank. Ik drink ook wel eens alcohol, gemiddeld 2 keer per week. Maar alleen als er een feestje is of iets dergelijks."

Binnen zijn vriendenkring is het geaccepteerd dat iemand af en toe een jointje rookt of een pilletje neemt. "Maar alleen zolang het niet problematisch is", voegt hij toe. "Zelf vind ik het ook normaal, het is net als alcohol. Alleen de gezondheidsproblemen zijn minder groot." Hij vindt dat er een groter probleem wordt gemaakt van drugs dan het eigenlijk is.

Negatief beeld

"We moeten echt af van het stigma rondom drugsgebruikers", vindt Hans. "Kijk bij het gebruik van softdrugs nou eens naar de positieve kant ervan, naar het plezier dat het oplevert." Daar is Rob* het mee eens. Maar hij begrijpt wel waar het negatieve beeld van drugsgebruikers vandaan komt, zegt hij.

"Zeker voor de wat oudere mensen, die zijn het niet gewend. Op tv staat drugs gebruiken gelijk aan een verslaving. Terwijl het niet zo heel anders is dan elk weekend naar de kroeg gaan en je klemzuipen."

Spuiten en Slikken

Zelf gebruikt Rob op festivals drugs als speed en GHB, af en toe in combinatie met MDMA, vertelt hij. "Binnen mijn vriendengroep is dat normaal. Buiten festivals wordt daarbinnen ook cocaïne en 3-MMC gebruikt." Net als Hans ziet hij ook dat het gebruik van drugs onder jongeren genormaliseerd is.

Hij denkt dat het bij jongeren komt door televisieprogramma's als Spuiten en Slikken. "Daar deden de presentatoren gewoon drugs. Of bij Drugslab, een online serie. Daardoor is het wel veel normaler geworden."

Voorlichting

Een goede zaak vindt hij dat niet per se. "Het wordt op een steeds jongere leeftijd gebruikt. Maar het wordt ook steeds vaker gebruikt in de kroeg of op doordeweekse dagen. Dat wordt ook 'normaal'. Daar zit wel echt een groot risico", zegt hij.

Rob vindt daarom dat er meer voorlichting moet komen. Hij denkt dat overheden er meer baat bij hebben om het geld dat ze in de strijd tegen drugs en drugscriminaliteit steken, gebruiken voor meer voorlichting. "Ook op middelbare scholen, want daar begint het nu al."

Hogere straf

Het zwaarder bestraffen van mensen die drugs op zak hebben, bijvoorbeeld op festivals, vinden ze allebei een slecht idee. "Dat is problematisch", zegt Hans. "Dan heb je een xtc-pil op zak, maar kan je een boete krijgen en zelfs een strafblad. Dan kan je enorm in de problemen komen, en krijg je niet eens een Verklaring Omtrent Gedrag. Die kant moeten we niet op."

Rob bekent ook dat het er niet voor zou zorgen dat hij minder drugs zou gaan nemen. Het wordt eerder een sport om het mee naar binnen te krijgen, zegt hij. "Ik wil er ook niet vanaf", vertelt hij eerlijk. "Ik heb het goed in de hand. Het is bij mij net als wat alcohol voor anderen is. Het is mijn uitlaatklep."

Legalisering

Daarbij denken Hans en Rob ook allebei dat het legaliseren en reguleren van drugs het beste zou helpen. "Het zou moeten gaan zoals in Portugal", zegt Hans. "Daar ervaar je minder problemen als je met drugs wordt gepakt. Je wordt niet gestraft, en zelfs geholpen als blijkt dat je een probleem hebt."

Ook is het in Portugal mogelijk om legaal harddrugs te kopen en het te laten testen. Dat laatste is belangrijk, benoemt Rob, want 'er zit heel vaak troep in'. Zelf vindt hij ook dat er meer gelegaliseerd moet worden, maar dat er wel onderscheid gemaakt moet worden. "Harddrugs als xtc en MDMA moeten op een veilige manier kunnen, maar verslavende soorten als cocaïne en heroïne zijn wel te gevaarlijk."

*Rob en Hans zijn gefingeerde namen, omdat beiden graag anoniem willen blijven. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.