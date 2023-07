Nanja van Vliet (50) raakte verslaafd aan alcohol, maar drinkt inmiddels al ruim 3 jaar geen druppel meer. Ze helpt nu anderen als alcoholcoach. "Ik ben me rot geschrokken toen ik ontdekte hoe schadelijk alcohol was."

Als alcoholcoach helpt Nanja mensen die willen stoppen of minderen met hun drankgebruik. Ze vindt het goed dat KWF Kankerbestrijding en de Maag Lever Darm Stichting vandaag een kenniscampagne zijn gestart om Nederlanders bewuster te maken over de relatie tussen alcohol en gezondheidsrisico's, waaronder een hogere kans op kanker.

Onwetendheid

Dat veel alcohol drinken niet goed is voor de gezondheid, weten de meeste mensen. Maar gezondheidsrisico's ontstaan ook bij mensen die het dagelijks bij één glas bier of wijn houden. Dat vergroot onder meer de kans op zeven soorten kanker, waaronder borst-, lever- en darmkanker.

Om haar heen ziet Nanja veel onwetendheid als het over alcohol gaat. "Dit stukje basiskennis is gewoon nodig", wijst ze op de bewustzijnscampagne. Al moet die niet te ver doorslaan. "Het heeft niet veel zin om mensen bang te maken. Dan is het menselijk om je ogen er juist voor te sluiten", zegt ze.

'Synoniem voor geluk'

Volgens haar hebben veel mensen 'oogkleppen op' als het om de risico's van alcohol gaat. "Ik noem het een maatschappelijke blindheid. Die hebben we onszelf toegestaan omdat alcohol zo is verweven in ons leven", zegt Nanja.

"Een feestje? Een verjaardag? Daar hoort alcohol bij, vinden we. Dat staat synoniem voor gelukkig zijn", ziet ze. "Bijna iedereen ziet geen kwaad in een glas alcohol. 'Vast niet erg', denken we, ook omdat we het anderen zien gebruiken."

Gezondheidsrisico's

Maar er kleven allerlei gezondheidsrisico's aan alcohol waar veel Nederlanders zich minder bewust van zijn. Zo blijkt uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding dat meer Nederlanders alcohol associëren met feestjes en gezelligheid dan met ongezondheid.

Wie drinkt, bouwt tolerantie op, zegt Nanja. "Het lichaam wordt beter in alcohol verwerken. Als je van één glas niks meer voelt, ligt het gevaar op de loer dat je meer gaat drinken", zegt ze.

Alcoholverslaving

Zelf kan ze daarover meepraten. Nanja raakte verslaafd aan alcohol en worstelde daar jaren mee, totdat ze enkele jaren geleden besloot om hulp te zoeken. Nu helpt ze als ervaringsdeskundige anderen met hun drankgebruik.

Maar dat doet ze niet door haar cliënten bang te maken of dingen te verbieden. "Jezelf vertellen dat iets niet mag, werkt niet voor een duurzame verbetering. Dat wordt een heel vervelend gevecht, omdat je diep in je hart het nog steeds wil."

Plaats vraagtekens

"Je wil juist dat mensen nieuwsgierig worden naar een leven zonder of met minder alcohol. Zet vraagtekens bij de overtuiging dat alcohol bij een feestje of gezelligheid hoort."

Veranderen omdat je benieuwd bent naar iets werkt veel beter dan het gevoel hebben dat je iets moet opgeven, legt ze uit. Daarbij is het verstanding om klein te beginnen.

Niet drinken op feestje

"Heb je binnenkort een barbecue of verjaardagsfeestje? Neem jezelf eens voor om niet te drinken als je dat normaal wel zou doen." Ze wijst op een discussie die ze laatste voerde met een cliënte. "Die zag het absoluut niet voor zich, een zomer zonder alcohol. 'Dat moet verschrikkelijk zijn', zei ze."

"Maar waarom?", vraagt Nanja zich hardop af. "Zelf had ze een alcoholvrije zomer nog nooit ervaren. Wees kritisch op wat je hoofd vertelt. Ga op onderzoek uit, stel vraagtekens bij de overtuiging dat iets met alcohol gezelliger wordt. Als je ervaart wat het je oplevert, kun je het altijd verlengen met weken, maanden of zelfs langer."