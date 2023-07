Criminelen maken steeds meer gebruik van kleine, plaatselijke havens voor de smokkel van drugs. Volgens onderzoeker Niko Struiksma kunnen ze er ongestoord hun gang gaan. Dat moet anders, zegt hij. "Zet een hek om een haven dat je kunt afsluiten."

Het wordt ook wel het waterbedeffect genoemd: terwijl de beveiliging in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen verder wordt opgeschroefd, wijken criminelen uit naar kleinere, toegankelijkere havens.

Niemand die iets merkt

Daardoor neemt drugssmokkel in die havens toe, meldt RTL Nieuws. Heel gek is dat niet, zegt directeur Niko Struiksma van onderzoeksbureau Pro Forma. Hij deed in het verleden onderzoek naar drugssmokkel in kleine havens en concludeerde toen al dat criminelen er vrij spel hebben.

In de tussentijd is er weinig veranderd. Je kunt in plaatselijke havens nog altijd vrij naar binnen varen en wegvaren. Er is niemand die het ziet, zegt hij. "Zo kun je er ongestoord drugs aan wal brengen."

Bekijk ook Hoe strengere maatregelen en hogere straffen drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven tegengaan

Minder agenten met 'blauw bloed'

Het probleem is al jaren bekend. Dat drugscriminelen in kleinere havens nog altijd weinig in de weg wordt gelegd, is volgens Struiksma 'een kwestie van prioriteit'. "Je moet als politie, douane en marechaussee er mensen voor hebben. Maar sinds de reorganisatie bij de politie is de aandacht voor de waterpolitie juist afgenomen."

Daardoor zijn er minder agenten met 'blauw bloed', die zich specifiek op de aanpak van de criminaliteit op het water richten. "Dat is nu onderdeel van de reguliere politietaak. Zit er toevallig een haven in het gebied? Dan moet de wijkagent daar toezicht op houden. Maar die heeft er natuurlijk veel minder kennis over."

Nietsontziende criminelen

Zorgelijk, noemt hij het gebrek aan controle. "Je merkt dat de overheid de grip op de georganiseerde misdaad begint kwijt te raken. Als havens een ondoorgrondelijk gebied blijven, kunnen criminelen er ongestoord hun gang blijven gaan. De aard en omvang de van de criminaliteit neemt zo alleen maar toe."

Dat blijft niet zonder gevolgen. "Je loopt kans dat je als toerist met je jacht in de haven te maken krijgt met criminaliteit. Dat er aanslagen zijn, bijvoorbeeld. Dan sta je daar ineens tussen met je plezierjacht, zonder dat je daar op zit te wachten. Je ziet steeds vaker dat criminelen nietsontziend zijn voor hun omgeving."

Bekijk ook Drugscriminelen wijken uit naar Zeeland, nu in havens Rotterdam en Antwerpen meer wordt ingegrepen

Hekken bij havens

Volgens hem moeten er hekken geplaatst worden bij jachthavens. "Dat hek wordt afgesloten buiten kantoortijden, zodra er geen toezicht meer is vanuit de gemeente of van een havenmeester. Dan kun je in ieder geval niet meer in- en uitvaren zonder dat iemand dat in de gaten heeft", legt hij uit.

Dat is even een bittere pil voor bewoners, erkent Struiksma. "Voor bewoners is het soms toch een uitje om even in het weekend of 's avonds naar de haven te gaan. Je merkt dat dat voor een gemeente of burgemeester dus een lastige beslissing is."

'Nu wel heel makkelijk'

Maar het is niet anders, vindt de onderzoeker. "Dan maar even niet meer naar de haven als burger. De tijd is aangebroken dat we criminelen dichter op de huid moeten zitten door beter te controleren", vindt hij.

Hij zegt erbij dat je niet alle drugssmokkel kunt voorkomen. "Dat is een illusie, Maar het wordt ze nu wel heel gemakkelijk gemaakt."