De opening van Lelystad Airport raakt verder uit zicht door een besluit van minister Van der Wal van Stikstof en Natuur. Zij heeft besloten dat de luchthaven geen natuurvergunning kan krijgen. Dit vanwege onjuist gebleken stikstofberekeningen.

Dat bevestigen bronnen aan EenVandaag. Actiegroep SATL, die tegen de opening van Lelystad Airport is, claimde eind 2019 al dat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet klopten.

Geen vergunning nodig

Door de luchthaven was gerekend met een veel te hoge temperatuur van de uitstoot van vliegtuigen. Daardoor stijgen de uitlaatgassen op, vermengen zich en slaan over een veel groter oppervlak neer.

Het resultaat: de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt is op papier kleiner. Gunstig voor Lelystad Airport, want de berekende stikstofneerslag werd hierdoor zo laag dat er geen vergunning hoefde te worden aangevraagd, maar slechts een melding hoefde te worden gedaan.

Berekeningen niet goed uitgevoerd

Deskundigen van onder meer het RIVM en de Commissie MER onderzochten in opdracht van het kabinet de stikstofrekensommen en gaven ingenieur Leon Adegeest, die dit al eerder aankaartte, gelijk: de berekeningen waren niet op de juiste wijze uitgevoerd.

Was dat wel gebeurd, dan was de stikstofneerslag boven de grens uitgekomen waarbij een vergunning moest worden aangevraagd.

Hoop op legalisatie

Ondanks de fouten in de berekening hoopte Lelystad Airport, net als circa 3600 andere ondernemingen die onder het oude stikstofbeleid een zogeheten PAS-melding deden, alsnog een natuurvergunning te kunnen krijgen.

Al deze meldingen worden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gecontroleerd op onder meer juistheid. Daarna komen ze in aanmerking voor legalisatie. Maar voor Lelystad Airport is minister Van der Wal nu tot de conclusie gekomen dat dit voor Lelystad Airport niet opgaat.

Forse tegenslag

Het besluit is een forse tegenslag voor Lelystad Airport en Schiphol, die allebei nog geen natuurvergunning hebben. Wel loopt er een vergunningaanvraag. Voor Lelystad Airport hoopte Schiphol die te kunnen regelen door stikstofruimte die Schiphol - op papier - nog over zou hebben, naar Lelystad over te hevelen. Maar dat kan niet meer omdat het kabinet vorige zomer besloot dat uitstoters hun 'stikstofrechten' alleen nog maar mogen overdragen aan uitstoters die zich binnen een afstand van 25 kilometer bevinden. Lelystad Airport ligt op grotere afstand.

Het legaliseren van de PAS-melding werd door Schiphol als plan B gezien en ook dat strandt nu. Daardoor blijven er weinig andere opties over. Lelystad zou zelf stikstofruimte kunnen gaan zoeken door veehouders uit te kopen, maar naar verwachting zal dat om een groot aantal boeren moeten gaan.