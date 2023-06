Toch een opening van Lelystad Airport vandaag: niet in Flevoland, maar in Madurodam. En daar is niet iedereen blij mee. Demonstranten hadden ook hun weg gevonden naar het familiepark en maken zich zorgen dat het de opmars is naar een échte opening.

Terwijl kinderen van een basisschool in Lelystad de onthulling van het mini-vliegveld mogen doen, zijn er op de achtergrond stemmen van demonstranten te horen. "Op dat de grote maar nooit open gaat", wordt er geroepen.

Mini-spandoekje

Demonstranten van Stichting Red de Veluwe hebben ook een cadeautje meegenomen voor de opening van het vliegveldje. "We wilden een mini-spandoekje aanbieden", vertelt Maria Maas, een van de demonstranten. "We hebben ze op het randje neergezet, maar het wordt verwijderd, want het mag er niet bij staan."

Daarom is het volgens haar ook geen afspiegeling van de werkelijkheid, omdat er geen demonstranten bijstaan. "We willen allemaal dat dat vliegveld niet open gaat, daarom demonstreren we wel vaak bij het echte vliegveld."

'Markant gebouw'

Directeur Jan Eerkens van Lelystad Airport is in ieder geval 'verheugd' dat er een kleine variant van het vliegveld in Madurodam is komen te staan. "Lelystad Airport is al 50 jaar in bedrijf en dat hebben we hier kunnen markeren", vertelt hij.

"Het is echt een markant gebouw in Flevoland en daarvan staan er nog niet zoveel in Madurodam."

Druk om echt te openen

De demonstranten denken dat er meer aan de hand is dan alleen het vieren van een jubileum. "We hebben het gevoel dat het hier wordt neergezet zodat het idee 'echter' wordt voor Nederland", zegt Jaap Kloosterziel van Stichting Red de Veluwe.

"Hoe meer je dit soort dingetjes doet, hoe meer druk er komt om het vliegveld echt te openen", zegt hij. Dat moet volgens hem goed in de gaten worden gehouden.

'Symbool voor manipulatie'

Op dit moment zijn de verkeerstoren en de huidige vertrekhal van het vliegveldje te zien. "Dat is natuurlijk hét symbool van Lelystad Airport", zegt Kloosterziel. "Maar wat ons betreft staat het symbool voor manipulatie van berekeningen."

Hoewel er nu nog geen vliegtuigen bij het vliegveldje staan, zegt Kloosterziel gehoord te hebben dat dat nog wel gaat gebeuren. "Net als in de werkelijkheid. Straks vragen ze ook nog om vergunningen voor extra vliegbewegingen, je weet niet wat er nog meer gaat gebeuren."

Sponsoren van Madurodam

Kloosterziel zet dan ook zijn vraagtekens bij de opening van het vliegveld in Madurodam. "Dit hebben ze voor elkaar gekregen met geld, denk ik. Op de website staat ook dat het ministerie van Infrastructuur en de Schiphol Groep sponsoren zijn van Madurodam", zegt hij. Directeur Eerkens zegt dat dat er weinig mee te maken heeft. "Ik verwacht ook niet dat we hierdoor opeens morgen open moeten gaan."

Een woordvoerder van Madurodam zegt in een reactie te begrijpen dat het vliegveld een gevoelig onderwerp is, maar betreurt dat Kloosterziel denkt dat het met geld te maken heeft. De woordvoerder benadrukt iconische gebouwen uit elke provincie in het park te hebben. "Lelystad Airport is dat voor Flevoland, en wij willen dat inwoners uit die provincie dat hier ook kunnen zien."