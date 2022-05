Schiphol-topman Dick Benschop zei dinsdag dat de luchthaven geen korte termijn oplossing voor de problemen heeft en dat ook deze zomer vliegtuigen misschien aan de grond moeten blijven. Maar dat is volgens luchtvaartjurist Jochem Croon onmogelijk.

Het personeelsgebrek, een wilde staking van bagagepersoneel en een enorme hoeveelheid reizigers zorgden de afgelopen dagen voor chaos op Schiphol. De luchthaven deed daarom een opmerkelijke oproep: 'Vliegmaatschappijen, help ons drukte te beperken door vluchten te annuleren'.

Compensatie voor gemiste vlucht

Verschillende maatschappijen gaven gehoor aan de noodkreet. Maar afgelopen maandag bleek dat niet van harte. Organisaties willen namelijk geld zien: de luchthaven moet de gemiste vluchten compenseren.

Volgens Jochem Croon is dat terecht. "Eigenlijk is het heel raar. Schiphol kampt met problemen, een personeelstekort, en vraagt organisaties om geen gebruik te maken van hun vliegslots. Maar een personeelstekort kan juridisch geen reden zijn om vluchten te annuleren. De luchthaven hoort dat gewoon op orde te hebben. Daar zijn ze volgens de wet toe verplicht."

Kosten voor Schiphol

Dat Schiphol plannen maakt om ook in de zomer vluchten te annuleren, vindt hij dan ook opmerkelijk. "Schiphol heeft van tevoren berekend hoeveel vluchten ze per dag aankunnen. Op basis daarvan zijn slots gemaakt en verdeeld over de verschillende maatschappijen. Die hebben dat geaccepteerd en mogen er dus vanuit gaan dat ze op die slots kunnen vliegen."

Als dat niet kan, zouden die kosten volgens de jurist niet bij de maatschappijen terecht moeten komen. "Het is natuurlijk gek als jij niet met je vliegtuig mag vliegen, omdat de luchthaven waarmee je het contract hebt afgesloten de zaken niet op orde heeft. Bij het aangaan van dat contract, moet je daarvan uit kunnen gaan dat zij dit soort zaken regelen."

Plannen maken

Bovendien is de zomer nog ruim een maand weg. Tijd genoeg om een oplossing te vinden, vindt Croon. Vooral omdat de luchthaven zich er al jaren bewust was dat de chaos kon ontstaan.

"We zagen in jaarrapporten uit 2018 dat er rekening werd gehouden met verschillende scenario's", zegt Croon. "Daarin stond ook uitgewerkt wat ze in die scenario's van bijvoorbeeld personeelstekort konden doen. Nu kan ik die plannen nergens meer vinden."

Creatief kijken naar oplossingen

Het bedrijf zal dan ook creatief moeten kijken naar oplossingen. "Ze moeten koste wat het kost zorgen dat die vluchten door kunnen gaan. Dat kan betekenen dat ze mensen meer moeten betalen om meer personeel te werven, of dat ze tijdelijke afspraken maken met bedrijven om personeel uit te lenen."

Mocht dat allemaal niet lukken, zal de luchthaven zich misschien moeten richten tot de overheid. "Als Schiphol zelf het geld niet heeft, dan kan het zomaar zijn dat ze zullen kijken naar Den Haag voor oplossingen. En als vluchten geannuleerd worden, dan zal daar een prijskaartje aan komen te hangen. Iemand moet die kosten betalen."