Al weken verkeert Schiphol in een crisis. De luchthaven kan door het personeelstekort de grote drukte niet aan. Ondertussen krijgt Schiphol-topman Dick Benschop kritiek: hij zou te weinig zichtbaar zijn en de crisis niet weten te beteugelen.

De problemen op zijn luchthaven waren voor Benschop reden om eerder terug te vliegen vanuit het World Economic Forum in Davos. Maar de reis kwam hem, samen met een vakantie naar Porto, toch op kritiek te staan. Hij zou niet genoeg zichtbaar zijn en zich meer moeten bezighouden met het beteugelen van de drukte.

Geen uitleg

Waarom de topman besluit om niet aanwezig te zijn bij de onderhandelingen, maar wel naar Davos te gaan, is niet duidelijk. Volgens hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath van Tilburg University is dat nu juist het probleem.

"Het valt mij op dat bij kritiek van de buitenwereld, bedrijven vaak geen uitleg geven aan die buitenwereld. Intern zal Benschop ongetwijfeld het bedrijf goed aansturen, maar extern moet je zelf maar bedenken hoe betrokken hij is. Dat roept twijfels op."

'Morele verantwoordelijkheid'

Volgens Lückerath zijn bedrijven niet duidelijk, omdat ze stuiten op onbegrip. "Er wordt gezegd dat het publiek niet luistert, zelfs al leveren ze een goede verklaring af."

Toch geeft de hoogleraar aan dat het juist van belang is om twijfels en afwegingen uit te leggen. "Je hebt als bedrijf zelfs de morele verantwoordelijkheid om dat te doen. Anders begrijpen mensen het niet en verbinden ze hun eigen conclusie hieraan."

Een goede manager grijpt in

Voor de beeldvorming van passagiers was het volgens oud-voorman van de Vereniging voor Effectenbezitters, Peter Paul de Vries beter geweest als Benschop op de luchthaven aanwezig was geweest.

"Op zich is het managen van een bedrijf dat goed loopt vaak niet zo moeilijk", zegt De Vries. "Maar een goed manager is iemand die in crisistijd snel ingrijpt en zijn werk doet. Als je dan weg bent, geeft dat een heel slecht beeld. Maar het is ook onverstandig: je moet proberen de problemen op te lossen."

Problemen spelen al veel langer

De Vries denkt dat de problemen bij de luchthaven dieper zitten en verwijst naar het jaarverslag. "Bij de zwaktes staat: 'We hebben het moeilijk in piekuren'. Dat is dus een probleem dat al veel langer speelt."

"En ik heb ook gezien dat van de 2400 mensen die daar werken, vorig jaar 500 zijn vertrokken", vervolgt hij. "Dus die personeelsproblemen spelen al langer. In mijn ogen heeft Schiphol en het management van Schiphol het uit de hand laten lopen."

Zal Benschop vertrekken?

Volgens De Vries is de afwezigheid van Benschop schadelijk voor het bedrijf. "Je hebt ook een voorbeeldfunctie als manager. Al vind ik niet dat iedere topmanager van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds op de zaak moet zijn. Je moet gewoon effectief zijn en goed je werk doen."

De vraag of Benschop moet vertrekken, is al opgeworpen. Maar volgens De Vries is het opstappen van de Schiphol-topman nog lang geen voldongen feit. "Hij is net herbenoemd voor 4 jaar op 1 mei. En het probleem is ook dat er net een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen zit, Jaap Winter. De vraag is of zo'n nieuwe president-commissaris gelijk durft in te grijpen terwijl hij er net pas zit."

'Slechte bestuurders ontslaan'

De overheid kan als grootaandeelhouder volgens De Vries misschien ook nog een rol spelen. "Er is een vergunning verleend aan Schiphol en dat betekent dat de overheid eisen kan stellen. En het tweede is dat de overheid aandeelhouder is voor 70 procent", vertelt hij.

"Maar de raad van commissarissen is in eerste instantie de baas van het bestuur." Die raad moet volgens hem dan ook zorgen dat er goede bestuurders zitten. "En de slechte bestuurders ontslaan."