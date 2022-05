Neemt de drukte op Schiphol af als er meer korte vluchten naar bijvoorbeeld Brussel of Londen worden geschrapt? Luchtvaartexpert Joris Melkert ziet het als een mogelijkheid, maar voorziet wel problemen op het spoor.

Het schrappen van korte vluchten kan helpen de drukte op Schiphol te verminderen, denkt luchtvaartexpert Joris Melkert. Maar het is zeker niet de hele oplossing. "We gaan niet minder reizen, dat hebben we tijdens de meivakantie gezien."

Overlast verplaatsen

Melkert vreest dat er niet voldoende alternatieven zijn als Schiphol geen kortere vluchten meer aanbiedt. "De regionale luchthavens in Eindhoven en Rotterdam kunnen, als zij nog wel naar zo'n dichtbije bestemming vliegen, een deel van de reizigers opvangen, maar lang niet iedereen."

Een gevolg kan dus zijn dat mensen die met het vliegtuig naar bijvoorbeeld Londen willen uitwijken naar een luchthaven in Duitsland of België. "Dan verplaats je de overlast alleen maar."

Trein in plaats van het vliegtuig

Volgens GroenLinks is de oplossing dat mensen die naar een bestemming binnen de 750 kilometer reizen de trein pakken, in plaats van het vliegtuig.

"Op dit moment zijn er goede treinverbindingen naar verschillende Europese bestemmingen, wat ons betreft gaat de frequentie van het aantal ritten omhoog", zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger.

Te weinig spoor

Maar of massaal uitwijken naar de trein op dit moment al een reeële optie is, betwijfelt luchtvaartexpert Melkert. "De trein zou een goed alternatief kunnen zijn als het mogelijk is om de hogesnelheidslijn te nemen."

"De laatste 10 jaar is er geen meter extra aangelegd en ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat dat binnenkort wél gebeurt. En dan verplaatsen de rijen die nu op Schiphol staan zich naar Amsterdam en Rotterdam Centraal." En dan is er nog de prijs die vliegen vaak aantrekkelijker maakt dan reizen met de trein.

Gesprek met de vakbonden

Deze week praat de leiding van de luchthaven op maandag en dinsdag weer met de vakbonden in de hoop dat daarmee personeelsproblemen worden opgelost en er een akkoord wordt bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Als er 1 juni geen akkoord is, zijn er nieuwe acties te verwachten, zo kondigde FNV eerder aan bij EenVandaag.

Schiphol-topman Dick Benschop wordt dinsdag in de Tweede Kamer verwacht om met Kamerleden in gesprek te gaan over de situatie op de luchthaven.